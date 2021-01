Sechs Arko- und drei Hussel-Filialen in Ostwestfalen-Lippe betroffen

Wahlstedt/Bielefeld (dpa/WB/in) -

Die Corona-Krise bringt nun auch namhafte Süßwarengeschäfte in Bedrängnis: Die zur Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehörenden Fachhändler Arko, Eilles und Hussel haben beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein vorläufige Insolvenz in Eigenregie beantragt.

Von