Sparen bei der Autoreparatur – Teile von Zulieferern

Das Jahr 2021 bringt dafür leider keine Erleichterung, denn die Erhöhung der Kfz-Steuer sowie erhöhte Abgaben für Benzin und Diesel schlagen kräftig zur Kasse. Dazu kommen die jährliche Inspektion, Wartungen oder Reparaturen: Ein Besuch in der Werkstatt bringt oftmals hohe finanzielle Aufwände mit sich. Die anfallenden Kosten für Wartung und Reparaturen schlagen jährlich mindestens einige Hundert Euro zu Buche, Aufwände für Kosten von Unfällen nicht eingerechnet. Verhindern lassen sich diese Kosten nicht, aber mit dem richtigen Hintergrundwissen gelingt es diese zu senken.

Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer

Während eingeschworene Marken-Enthusiasten auf Authentizität pochen und die Qualität von Ident- oder Nachbauteilen der Zulieferer kritisieren oder anzweifeln, gilt es Folgendes zu beachten. Jeder namhafte Automobilhersteller stellt viele Einzelteile seiner Modelle nicht selbst her, sondern bezieht diese über Zulieferer . Produkte werden nicht einfach bestellt, die Zulieferer werden direkt in die Entwicklung miteinbezogen und Komponenten spezifisch geplant. Der Zulieferer ist damit in die Produktion von einzelnen Teilen bis zu komplexen Modulen in den Entstehungsprozess einer Modell-Reihe eingebunden.

Ein einziges KFZ besteht aus bis zu 30.000 einzelnen Teilen, somit kann dessen Fertigung mehrere Hundert Zulieferer weltweit miteinschließen. Der Gedanke, ein vollständiges Automobil könne mit all seinen Bauteilen in Stuttgart oder Wolfsburg gefertigt werden und einfach so aus der Fabrik fahren, ist reine Illusion.

Idente Ersatzteile statt dem Original

Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr, dass unter verschiedenen Markennamen Ersatzteile online vertrieben werden. Im Großteil aller Fälle ist damit auch eine spürbare Kostenminderung verbunden. Diese Ersatzteile sind nahezu gänzlich ident, da diese mit den gleichen Auflagen, Standards und Maschinen der Originalhersteller gefertigt werden. Abhängig vom Fahrzeugmodell und Lizenzverträgen zwischen Hersteller und Zulieferer kann man das idente Ersatzteil ohne das originale Logo beziehen. Selten kommt es dabei zu Abstrichen auf Kosten der Qualität. Dies hängt natürlich von der Komplexität des Ersatzteiles ab. Speziell bei älteren Modellen von Fahrzeugen ist mit wenig Aufwand das entsprechend idente Teil nach einer kurzen Recherche am freien Markt auffindbar. Selbst in Werkstätten, welche an den Original-Hersteller gebunden sind, darf in vielen Fällen auf die deutlich kostengünstigeren, idente Teile zurückgegriffen werden.

Der Unterschied von Ident- und Nachbauteilen

Eine weitere Kostenersparnis können sogenannte Nachbauteile mit sich bringen. Diese werden meist von Herstellern gefertigt, welche nicht direkt für den originalen Hersteller produzieren. Speziell für gängige Modelle hat sich daraus ein großer, eigenständiger Markt entwickelt - welcher aber teilweise mit Vorsicht zu genießen ist. Qualität hat bekanntlich ihren Preis: Hinter Nachbauteilen zu Dumpingpreisen verbergen sich oft asiatische Mitbewerber, deren Fokus vermehrt auf schnellem Geld anstatt gleichwertiger Qualität liegt. Diese unterliegen keinen Qualitäts- oder Fertigungsstandards und können auch bedenklich hinsichtlich der Fahrzeugsicherheit sein. Bei Nachbauteilen gilt es, vorab gründlich zu recherchieren. Trotz vieler schwarzer Schafe gibt es auch qualitativ hochwertige Nachbauteile welche die Spreu vom Weizen trennen.

Den Sparstift richtig ansetzen

Oftmals müssen bei Gebrechen von sensiblen Kleinteilen komplette Bauteile ausgetauscht werden, speziell bei komplexeren Modulen wie ZB. Antriebssträngen, Klimaanlagen, elektronisch verstellbaren Spiegeln oder der Lichtmaschine. Anstatt das komplette Teil zu tauschen, bieten viele Zulieferer die Möglichkeit, das Problem direkt an der einzelnen Komponente zu beheben und damit bis zu 80 % der Kosten zu sparen.

Schwieriger wird es bei Blechschäden, denn sichtbare Teile wie die Motorhaube, Stoßdämpfer und Windschutzscheibe stehen unter dem Designschutz und dem Patent des Fahrzeug-Modells und dürfen nicht einfach so nachgebaut werden. Dadurch sind Unfallschäden in Deutschland meist teurer zu beheben, Abhilfe kann eine Reparatur in anderen EU-Ländern schaffen, in welchen ein aufgelockertes Patentrecht herrscht. Aber auch in der Bundesrepublik wird gefordert, den Teil für Ersatzteile aufzulockern, entsprechende Anträge liegen der Bundesregierung bereits vor.

Worauf es zu achten gilt:

Sofern man nicht an ein Leasingfahrzeug gebunden ist, ist es einem selbst überlassen, ob eine herstellergebundene oder freie Werkstatt aufsucht wird. Freie Werkstätten können nicht nur flexibler agieren, sind im Normalfall günstiger. Die meisten dieser haben gute Erfahrung, Know-how und Zugang zum breiten Markt für Ident- und Nachbauteile. Beim Eigenkauf am Onlinemarkt sollte man unbedingt auf namhafte Hersteller, welche auch über einen Support vor Ort verfügen, zurückgreifen. Wichtig ist für das exakte Modell nach Ersatzteilen zu suchen, dabei spielen Daten aus den Fahrzeugpapieren eine große Rolle. Baujahr und Fahrgestellnummer sind relevant, um das richtige Ersatzteil für das richtige Modell zu identifizieren.

Egal ob man alleine gründlich für sein Fahrzeug recherchiert oder gemeinsam mit der Werkstätte des Vertrauens: Der Markt für Ident- und Nachbauteile kann einen enormen Kostenvorteil ohne Abstriche bei der Qualität mit sich bringen.