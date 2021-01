Das teilte die IHK Ostwestfalen am Donnerstag mit. 50.743 Unternehmen und Solo-Selbstständige in ganz OWL hatten entsprechende Anträge auf finanzielle Hilfe gestellt, ausgezahlt wurde in 42.629 Fällen, sagte Harald Grefe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bielefelder Wirtschaftskammer.

Grefe übte auch Kritik: Das Verfahren sei zu kompliziert, die Kriterien zu komplex. Bei den November- und Dezemberhilfen klaffe eine Auszahlungslücke von 89,3 Millionen Euro. „Das ist zu hoch! Die Verzweiflung und die Existenzängste nehmen deutlich zu. Es fehlen dringend benötigte liquide Mittel“, sagte Grefe. Die Auszahlungen dauerten zu lange. Darunter leide die Akzeptanz der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Deutliche Worte fand auch IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven: Die Verantwortlichen aus der Politik sollten jetzt verstärkt die Weichen für eine unternehmerische Aufbruchstimmung nach dem Lockdown stellen und den Unternehmen nicht länger als erforderlich ihre wirtschaftliche Grundlage entziehen. „Dann geht die Wirtschaft, wie bisher im Übrigen auch, die harten Maßnahmen mit,“ sagte der IHK-Präsident.

Doch wie sehen die Betroffenen selbst ihre Situation? Fünf Beispiele:

Robert Pirmajer, Betreiber des Studios Active-Training in Bielefeld:

„Die Lockdowns haben mich als Solo-Selbstständigen voll getroffen. Meine Einnahmen sind gleich null“. Aktuell halte er sich mit Online-Coaching über Wasser. Und von den November- und Dezember-Hilfen habe er bisher nur einen kleinen Abschlag erhalten. „Mich kann’s nicht härter treffen“, betonte der Fitness-Trainer. „Geschlossen ist geschlossen.“ Auf die hoffentlich bald erlaubte Wiedereröffnung sei er perfekt vorbereitet, speziell mit einem vernünftigen Hygiene-Konzept. „Man sollte nicht alle über einen Kamm scheren, Differenziertheit tut Not“, hat er für die Schließung vieler betroffener Branchen kein Verständnis.

Rainer Schorcht, Geschäftsführender Gesellschafter der Foto Schorcht „fototronic GmbH“ in Gütersloh, 19 Mitarbeiter:

Schorcht konnte die wirtschaftlichen Folgen von Corona bisher durch seinen Abholservice etwas mildern. Er sieht das Kurzarbeitergeld als positives Instrument an. Zu den Finanzhilfen meint er, dass viele Händler sich im Regen stehen gelassen fühlen. „Wir sind bestens vorbereitet auf den Re-Start.“ Er und seine Beschäftigten könnten „auf Knopfdruck unsere Geschäfte wieder aufmachen“. Im Dezember habe er 25 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahresmonat gemacht. Überbrückungsgeld bekomme er aber nicht. Dafür hätte sein Verlust 30 Prozent betragen müssen.

Rainer Döring, Geschäftsführender Gesellschafter der Expert Döring, Löhne, 85 Mitarbeiter:

Nach dem ersten Lockdown sei er mit seinen vier Geschäften noch halbwegs gut durch das Jahr gekommen. Der zweite Lockdown aber habe eine neue Qualität. Folge: Sein Umsatz habe sich 2020 halbiert. Die Renditeeinbußen seien erheblich. Dass er überhaupt noch Unterhaltungselektronik verkaufen konnte, lag an drei Strategien: Verkäufe per Telefon, per Click-and-Collect und über Internetlieferung. Er betrachte den Digitalisierungsschub, den Corona ausgelöst habe, insgesamt durchaus als positiv.

Andreas Büscher, Inhaber des gleichnamigen Bielefelder Hotels und Restaurants, Familienbetrieb:

Büscher, der auch Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Ostwestfalen ist, nennt den erneuten Lockdown ab November eine Katastrophe. Um wirtschaftlich zu überleben, habe er einen KfW-Kredit über 125.000 Euro aufgenommen. „Ohne Kredit wären wir weg vom Fenster.“ Zwischen März 2020 und Januar 2021 haben Hotels und Restaurants jetzt mit fünf Monaten Schließung zu kämpfen, Diskotheken und Kneipen sogar mit zehn Monaten. Das Gastgewerbe sei auf den Neustart vorbereitet. Von der Politik fordert er: Die bis zum 30. Juni 2021 befristete Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent bei Speisen in der Gastronomie müsse entfristet und auf Getränke ausgeweitet werden.

Olaf Stegmann, Geschäftsführer der GOP Entertainment Group, Bielefeld, 1000 Mitarbeiter:

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie sei der Umsatz seiner Unternehmensgruppe im Vorjahresvergleich um 90 Prozent von 47 Millionen auf 5 Millionen Euro eingebrochen. Mittlerweile habe die Gruppe KfW-Darlehen in Millionenhöhe zur Zukunftssicherung aufgenommen. Die Hilfen, die er erhalten habe, machten nur etwa zehn Prozent der Umsatzverluste aus. Stegmann kritisierte die aus seiner Sicht ungerechten Fördergrundlagen. „Eine Förderhöchstgrenze von beispielsweise 50.000 Euro pro Monat mag für einen kleineren Betrieb ausreichend sein, bei einer Unternehmensgruppe unserer Größe entspricht dies den Kosten beziehungsweise Verlusten, die binnen zwei Werktagen anfallen“, erläuterte der GOP-Chef.