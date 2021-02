Für den Dax ging es in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 13.986 Punkte nach oben, der Leitindex scheiterte nur knapp an der runden Marke von 14.000 Punkten. Damit bahnt sich der dritte Handelstag in Folge mit Gewinnen an.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,8 Prozent zu auf 32 295 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund ein Prozent.

