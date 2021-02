Rasiertipps für Männer: So trimmen Sie Ihren Bart richtig

Richtiges Equipment wählen – das benötigen Sie

Bevor man sich an die Bartfrisur wagen kann, benötigt man zunächst die richtigen Gerätschaften. Der Hauptdarsteller ist ganz klar der Barttrimmer. Er kürzt die Haare in Sekundenschnelle und sorgt für einen verwegenen und doch eleganten Look. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass der Barttrimmer einen Längen-verstellbaren Scheraufsatz besitzt. Besser wären sogar verschiedene Aufsätze.

Für die perfekte Kinn-Kiefer-Kontur ist ein Rasiermesser oder ein Nassrasierer notwendig. Rasiermesser könnten als Waffen durchgehen und verlangen viel Vorsicht und Geschick. Sollten Sie mit diesem Werkzeug keine Erfahrung haben, greifen Sie - Ihrer Sicherheit zuliebe - eher auf den Nassrasierer zurück. Dieser sollte über mehrere scharfe Klingen verfügen, damit sich keine Rasierpickel bilden. Diverse 3 Tage Bart Rasierer Tests im Internet informieren darüber, welche Geräte aktuell auf den Bestenlisten stehen. Weiterhin ist auch ein transparentes Rasiergel von Vorteil. Es schont die Haut und Sie sind dennoch in der Lage, die Linie Ihres Bartwuchses zu verfolgen. Weiterhin kann auch eine Schere sehr hilfreich sein, um den Bart in Form zu bringen. Zur Vor- und Nachbereitung des Gesichts und Bartes empfiehlt es sich, Waschgel, Peeling und Bartöl zu verwenden.

Analysieren Sie Ihren Bartwuchs

Als Nächstes müssen Sie sich vor dem Spiegel positionieren. Nehmen Sie Ihren Bart genau unter die Lupe und stellen Sie fest, in welche Richtung Ihr Bartwuchs verläuft. Schauen Sie sich dafür die Ausrichtung der einzelnen Härchen genau an, um die Wuchsrichtung herauszufinden. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Ihre Haare schon eine gewisse Länge erreicht haben. Dieser Schritt ist nötig, um Hautirritationen und Rötungen vorzubeugen. Rasieren Sie nämlich entgegen des Haarwuchses fügen Sie Ihrer Haut kleine Schnitte zu und es können sich Rasierpickel bilden. Diese sehen nicht nur unschön aus, sondern sind auch sehr unangenehm.

Bart waschen und trocknen

Unmittelbar vor der Rasur gilt es den Bart zu waschen . So werden Hautpartikel, Dreck und Speisereste aus den Haaren entfernt. Achten Sie darauf, die Haare nicht zu sehr einweichen, weil der Barttrimmer sonst Probleme haben könnte, die Härchen zu kürzen. Infolgedessen muss der Bart nach dem Waschgang auch unbedingt getrocknet werden.

So trimmt man(n) den Bart richtig

Nun, da alle Vorbereitungen getroffen sind, geht es an die Rasur. Da jeder Bart individuell ist, gibt es DIE Anleitung nicht. Dennoch existieren einige hilfreich Tipps und Tricks, welche die Rasur zum Erfolg machen.

3-Tage-Bart

Der 3-Tage-Bart liegt schon seit Jahrzehnten im Trend und wird so schnell wohl auch nicht aus der Mode kommen. Männer mit dieser Bartfrisur umgibt etwas Verruchtes, Gefährliches und doch äußert Anziehendes. Wenn auch Sie diesen Look für sich entdeckt haben, gehen Sie wie folgt vor:

Gesicht peelen: Eingewachsene Barthaare dringen an die Oberfläche und können mit getrimmt werden. So sorgen Sie für ein ebenmäßiges Bild und beugen Rötungen und Entzündungen vor. Bart trocknen und in alle Richtungen kämmen: So greift der Trimmer gut und kein Haar entkommt. Trimmer ansetzen und entgegen der Wuchsrichtung trimmen. Gehen Sie strategisch vor, um keine Stelle zu vergessen. Nun kommt der Nassrasierer/das Rasiermesser zum Einsatz: Mit der Hilfe eines transparenten Rasiergels sollten die Konturen der Kieferpartie definiert werden Reinigung: Gesicht und Gerätschaften von losen Haaren befreien.

Vollbart

Der Vollbart galt schon im Mittelalter als Zeugnis von Kraft und Männlichkeit. Auch heute verbindet man die Bartfrisur noch mit diesen Eigenschaften. Wer seinen Vollbart allerdings nicht hegt und pflegt, wirkt schnell verwahrlost und unhygienisch. Aus diesem Grund sollten die Konturen an den Wangen und in der Halsregion regelmäßig nachgezogen werden. Darüber hinaus muss dem Bart Form verliehen werden. Wildwuchs sollte, wenn möglich vermieden werden. Wahre Bartprofis verwenden zudem Bartöl, um die Haare zu stärken und einen besonderen Glanz zu verleihen.