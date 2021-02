Das Home Office ist unsere neue Realität in der Pandemie - wie sich unsere Gepflogenheiten in Sachen Kommunikation verändert haben

Mag das anfangs noch entspannt und neu gewesen sein, fällt doch der tägliche oftmals mit Stress verbundene Weg zur Arbeit weg, sind die meisten doch mittlerweile der Home-Office-Tristesse überdrüssig geworden. Deutschlands Büro-Angestellten fällt sprichwörtliche die Decke auf den Kopf.

Besonders die Art, wie wir mit unseren Kollegen kommunizieren, hat sich grundsätzlich geändert und zwar nicht unbedingt zum Positiven. Gab es vor Corona neben den formellen Meetings, bei denen direkt klar war, dass es ernst zur Sache geht, den allgegenwärtigen Smalltalk im Büro.

Ob quer über den Schreibtisch zum Sitznachbarn, oder bei einer Tasse Kaffee in der Kantine - das lockere Gespräch mit den Kollegen gehörte zum Alltag auf der Arbeit einfach dazu. So wusste man auch zu einem gewissen Grad immer, was im Leben der Kollegen so passiert.

Genau dies fehlt mittlerweile. Während wir über Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams oder Slack unter Kollegen kommunizieren, ist ein natürliches Gespräch, auch Mal abseits der beruflichen Aspekte, fast unmöglich geworden. Einen humoristischen Einwand zu bringen, verbietet sich geradezu, ist doch nichts tödlicher für ein produktives Zoom-Meeting, als mehrere Teilnehmer, die sich gegenseitig ins Wort fallen. Eine gewisse Zoom-Etiquette hat sich etabliert, da bleibt maximal zum Anfang eines Gesprächs noch Zeit, um ein wenig Off Topic zu reden.

So ist es kaum verwunderlich, dass vielen Home-Office-Arbeitern vor allem das entspannte Gespräch mit den anderen Angestellten aus der Abteilung über das letzte Wochenende, die eigenen Kinder, oder die Bundesliga-Spiele des Lieblingsvereins bei einem Kaffee fehlen. Im Universum Home Office ist dafür aktuell leider kein Platz mehr.

Stattdessen gibt es den Kaffee nur aus der heimischen Maschine, statt Smalltalk wird man ständig mit Dutzenden E-Mails bombardiert. Immerhin dürfte es denjenigen, die sich ihr Home Office nicht mit eigentlich schulpflichtigen Kindern oder dem Partner oder der Partnerin teilen müssen, leichter fallen, die nötige Konzentration für knifflige Aufgaben aufzubringen.

Noch ungünstiger trifft es diejenigen, die trotz Recht auf Home Office weiterhin ins Büro müssen und dort mit strengen Schutzmaßnahmen konfrontiert sind. Das gilt trotz weiterhin grassierender Pandemie für viele, di aber insgesamt eine Minderheit der Angestellten ausmachen - beispielsweise bei Daimler Benz , wo ein Drittel der Büroangestellten noch immer physisch im Office präsent sein muss.

Die Gründe hierfür können vielfältig sein, aber meist handeln die Betroffenen mit sensiblen Daten, die unter keinerlei Umständen verloren gehen dürfen. Das betrifft auch viele Krankenkassen, oder Finanzunternehmen. Gleichzeitig aber auch Energieversorger und IT-Firmen, deren Hardware-Anforderungen im Home Office schlicht nicht erfüllt werden können.

Wie die Firmen auf die neuen Umstände reagieren, hat ebenfalls großen Einfluss auf die Kommunikation in den jeweiligen Büroräumen. Zahllose Unternehmen haben auch im Büro Schichten eingeführt, die man sonst nur aus produzierenden Betrieben oder Call-Centern kennt und den Arbeitstag so in zwei geteilt.

Von 6 bis 14:30 Uhr muss die Frühschschicht zu einer relativ unchristlichen Zeit am PC sein und von 15 Uhr bis 23:30 wird nach langer Lüftungspause die Spätschicht an die Rechner gelassen. Hierbei geht es natürlich um die Begrenzung der Kontakte unter den Kollegen und damit der möglichen Ausbreitungswege des Coronavirus.

In solchen Setups sind auch die Kontakte unter den fest eingeteilten Schichten untersagt, weswegen auch hier der Plausch in der Kaffee-Kantine absolut tabu ist. Abgesehen von Einzelbüros gilt aufgrund der Gefahr der Infizierung über Aerosole Maskenpflicht, was der Kommunikation ebenso wenig dienlich ist, wie die Mindestabstände zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen.

Was sich viele Büroangestellte nun aber fragen: Wann kehrt endlich wieder so etwas wie Alltag in Deutschlands Firmen ein? Das ist natürlich pauschal nicht zu sagen, aber die Kollegen wieder Mal in den Unternehmensräumen bei einem Kaffee zu sehen, könnte schneller von statten gehen, als man es im Corona-Winter 2020/2021 vermutet.

Mit mehr und mehr verfügbaren Impfstoffen, die bis zum Sommer 2021 für die gesamte Bevölkerung in genügender Menge zur Verfügung stehen sollten, ist irgendwann auch eine Rückkehr zum gewohnten Alltag zumindest vorstellbar. Aber auch hier wird es wohl nicht von jetzt auf gleich funktionieren, Betriebe, in denen eine Anwesenweit nicht unbedingt nötig ist, werden ihre Angestellten Schritt für Schritt an den alten Arbeitsplatz zurückholen.

Doch selbst wenn die Pandemie irgendwann nicht mehr die Schlagzeilen dominieren sollte und die Anwesenheit im Büro die Norm ist, wird nicht alles so bleiben wie es einst war. Viele Firmen haben in ihre digitale Infrastruktur investiert und dürften das Arbeiten aus dem Home Office auch künftig einfacher machen. Mehr Flexibilität dürfte künftig das entscheidende Stichwort sein.

Neben flexibler Gleitzeit dürfte die Möglichkeit zum Home Office Arbeitgeber für Arbeitgeber eine Selbstverständlichkeit sein. Dann hat man als Angestellter die Wahl: Bleibt man beim Kaffee daheim vor dem Bildschirm, oder zieht man es vor den Kaffee bei einem guten Gespräch mit den Kollegen in der Kantine zu genießen.