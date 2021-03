Wie geht Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Wiesbaden (dpa) -

Keine Großveranstaltungen, kaum Hausbesuche und Infostände: In Corona-Zeiten unterscheidet sich der hessische Kommunalwahlkampf enorm von dem in früheren Jahren. Parteien und Kandidaten müssen Kreativität beweisen, um ihre Wähler zu erreichen. Zwar gibt es nach wie vor Plakatwände und Flyer im Briefkasten - daneben spielt aber das Digitale eine besonders große Rolle. Die hessischen Kommunalwahlen sind am 14. März.