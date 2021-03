Der Dax baute seine Gewinne im Tagesverlauf stetig aus und stellte am Nachmittag mit Rückenwind von der US-amerikanischen Wall Street mit 14.402 Punkten einen Rekord auf. Zuletzt betrug das Kursplus 3,3 Prozent auf 14.376,84 Punkte. Der EuroStoxx baute seine Gewinne auf 1,8 Prozent aus.

Der Dax hängt weiter am Tropf der wegweisenden US-Börsen. Am Wochenende hatte das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden den Senat passiert. Dies kam bei Aktienanlegern gut an trotz der jüngsten Sorgen, die sie sich um steigende Marktzinsen machten.

