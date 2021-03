Insgesamt zählt Takko über 1900 Filialen in 17 Ländern und fast 18.000 Mitarbeiter, davon mehr als 13.000 in Deutschland. Der Umsatz betrug 2019 etwa 1,1 Milliarden Euro. Takko müsse sich «nun um eine andere Lösung bemühen, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern», hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens am Montag. Der derzeitige Lockdown habe das vor der Pandemie «kerngesunde Unternehmen» in eine «wirtschaftliche Extremsituation gebracht».