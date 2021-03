Geld anlegen in turbulenten Zeiten

Realitätscheck

Eine Krise ist die perfekte Gelegenheit, das Depot einem Realitätscheck zu unterziehen und sämtliche darin enthaltenen Positionen auf den Prüfstand zu stellen.

Möglicherweise hat man Aktien von Unternehmen darin, die schon seit längerer Zeit keine große Dividende mehr abwerfen oder ein positives Wachstum aufweisen. Ist abzusehen, dass diese Unternehmen auch mittelfristig nicht mehr wachsen werden oder sogar großen Schaden in einer Krise nehmen können, ist es jetzt Zeit, sich von diesen Wertpapieren zu trennen.

Hat man Aktien von Unternehmen, denen man zutraut, die Krise zu meistern oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen, kann man diese Positionen sogar aufstocken.

Denn in jeder Krise und zu allen Zeiten gibt es sowohl Gewinner als auch Verlierer.

Der Realitätscheck empfiehlt sich nicht nur, wenn sich eine Krise anbahnt oder schon im Gange ist, sondern auch vor politischen Großereignissen, wie der Wahl des US-Präsidenten oder dessen Amtseinführung. Beispielsweise sprang der Dow Jones um 0,83 Prozent ins Plus am Tag nach Joe Bidens Amtseinführung . Diese Effekte können Anleger/innen ausnutzen. Je nach Kandidat und dessen Gewogenheit zu bestimmten Wirtschaftszweigen kann man das Aktiendepot entsprechend umschichten und neuausrichten.

Mit Zertifikaten von fallenden Kursen profitieren

Der Spekulationscharakter bei Hebelzertifikaten steht außer Frage, denn damit lassen sich große Mengen an Geld bewegen – sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Anleger/innen sollten sich vor dem Kauf also im Klaren darüber sein, was sie tun. Richtig eingesetzt, kann ein Hebelzertifikat, das auf sinkende Kurse setzt, das Aktiendepot vor Verlusten bewahren.

Vor dem Kauf eines solchen Zertifikats wählt man aus, welchen Faktor (Hebel) dieses haben und wie hoch die Summe sein soll.

Die Summe wird mit dem Hebel multipliziert. Das Ergebnis stellt die Geldmenge dar, die bewegt wird. Das heißt, je größer der Hebel, desto weniger muss man investieren, um eine bestimmte Menge an Geld zu bewegen.

Die Krux: Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Erwirbt man ein Zertifikat, das beispielsweise auf einen fallenden DAX-Kurs setzt, und steigt der Kurs dann wider Erwarten an, generiert ein großer Hebel enorme Verluste.

Deswegen sollte man vorher genau durchrechnen, was man bereit ist, zu verlieren, wenn doch das Unerwartete eintritt.

Andere Anlagemöglichkeiten

Wem das Investieren in einzelne Positionen zu unsicher ist, kann statt in Einzelaktien in Fonds investieren, und so das Risiko des Totalverlusts minimieren. In unruhigen Phasen können jedoch auch Fonds großen Schwankungen unterliegen. Da erfahrungsgemäß die Börsenkurse langfristig nach oben gehen und sich nach Krisen zum Teil wieder zügig erholen, kann man turbulente Phasen einfach aussitzen und die bereits weiter oben angesprochenen Umschichtungen vornehmen, wenn man möchte.

Für vorsichtigere Anleger/innen, die ihr Vermögen oder einen Teil davon vor Verlust bewahren wollen, kommt eventuell eine Investition in Edelmetalle in Frage, allen voran Gold, die Krisenwährung schlechthin.

Hier wird keine Dividende ausgezahlt und eine Rendite generiert man erst, wenn man seine Bestände mit Gewinn verkauft, doch um Stabilität in sein Portfolio zu bekommen und einen Teil davon gegen Verluste abzusichern, stellt die Investition in Gold einen guten Kompromiss dar.

Andere Edelmetalle wie Silber, Platin oder Palladium kommen eventuell auch in Frage, doch da es sich bei diesen um Industriemetalle handelt, die in Elektronikgeräten verbraucht werden, orientiert sich deren Kursentwicklung an der Nachfrage, wodurch sie einen eher spekulativen Charakter haben.