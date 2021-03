Weil aus dem Zulieferwerk die Motoren für Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und Staubsauger fehlten, hatten in der vergangenen Woche auch fünf weitere Werke des Hausgeräteherstellers die Produktion stoppen müssen – auch dort wurde die Arbeit nun parallel wieder aufgenommen. Das gilt für das Waschmaschinen-Stammwerk in Gütersloh ebenso wie für die Produktion von Geschirrspülern und Staubsaugern in Bielefeld. Auch im polnischen Waschmaschinenwerk Kasawerów, der Trockner- und Geschirrspülerproduktion im tschechischen Uničov sowie im Kunststoffkomponentenwerk Warendorf als Zulieferbetrieb lief die Produktion wieder an.