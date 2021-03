Elektronische Signatur - die moderne Variante der Unterschrift

Der rechtliche Wert der handschriftlichen Signatur

Eine Unterschrift hat einen rechtsverbindlichen Charakter. Sie findet sich auf Briefen, Verträgen und vielen anderen Dokumenten. Die Digitalisierung und der Fortschritt bei der Nutzung technischer Geräte hat dazu geführt, dass eine Unterschrift auch auf digitalem Weg möglich ist. Es ist möglich, die Unterschrift auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Bildschirm mit der Hand zu zeichnen und auf diesem Weg zu hinterlassen. Dieses Verfahren findet in immer mehr Bereichen Anwendung. Trotz dieses technischen Fortschritts ist die Rechtsverbindlichkeit der Unterschrift problematisch. Auf offiziellen Dokumenten, etwa Verträgen oder Urteilen, ist die elektronische Signatur nach wie vor nicht anerkannt. Dies bedeutet, dass eine handschriftliche Signatur erforderlich ist. Es gibt aber auch Bereiche, in denen die elektronische Unterschrift ausreicht. Dies ist beispielsweise bei einem Einkauf mit bargeldloser Zahlung der Fall. Hier ist die elektronische Übermittlung der Unterschrift bei modernen Zahlungssystemen Standard. Die handschriftliche Signatur hat in diesem Bereich keine Bedeutung mehr.

Vorteile der digitalen Signatur

Nicht immer ist eine handschriftliche Signatur für den Abschluss eines rechtsverbindlichen Vertrages notwendig. Wo dieses Erfordernis nicht besteht, ist eine digitale Signatur als Alternative möglich. Diese bietet verschiedene Vorteile.

Sicherheit

Die digitale Signatur ist sicherer als die klassische Unterschrift per Hand. Das Setzen der Unterschrift erfolgt auf einem elektronischen Gerät. Die Übermittlung der Signatur an den Empfänger erfolgt quasi zeitgleich. Der Vorteil liegt in dem Sicherheitsgewinn: Es ist möglich, die Freigabe für die Unterschrift an ein einziges digitales Gerät zu senden. Ein kleines Zeitfenster sorgt für die notwendige Sicherheit. Darüber hinaus ist es möglich, die Unterschrift zu verschlüsseln.

Zeitgewinn

Die Nutzung der digitalen Unterschrift bringt im Büroalltag einen enormen Zeitgewinn. Dies ist insbesondere bei Arbeiten im Homeoffice von Vorteil. Die Leistung einer Unterschrift per Hand ist nur in Briefform möglich. Für die Übermittlung ist es notwendig, das Schreiben zur Post zu bringen und den Postweg abzuwarten. Dies kann einen Zeitraum von bis zu drei Tagen in Anspruch nehmen. Nicht berücksichtigt sind die Wochenenden und die Feiertage. Die elektronische Signatur wird sofort übermittelt. Die Uhrzeit spielt ebenso wenig eine Rolle wie die Übermittlungszeit. Die digitale Unterschrift trifft sofort beim Empfänger ein. Dies ist für die Übermittlung von Dokumenten, die keine handschriftliche Signatur benötigen, ein großer Gewinn.

Voraussetzungen für das Erstellen einer digitalen Signatur

Immer mehr digitale Geräte bieten die Voraussetzung für die Erstellung einer digitalen Signatur. Smartphones und Tablets lassen sich mit einem elektronischen Stift bedienen. Dies ist die einfachste Variante für das Setzen einer elektronischen Signatur. Moderne Systeme beim Bezahlen an der Ladenkasse arbeiten ebenfalls mit einem Stift.

Alternativ ist es möglich, eine digitale Signatur mit dem Finger zu setzen. Ein berührungsempfindliches Multitouch-Display mit der entsprechenden Software ist in allen modernen mobilen Geräten verbaut. Laptops gibt es mit berührungsempfindlichen Touchscreen. Alternativ ist, auch am PC, der Einsatz eines Schreibtabletts möglich.

Scan der digitalen Unterschrift

Eine weitere Alternative ist das Einfügen eines Scans für die digitale Unterschrift. Diese Variante gilt als nicht so sicher. Sie ist aber dennoch möglich, wenn die technischen Voraussetzungen für eine Unterschrift in Echtzeit fehlen. Der Scan lässt sich auf allen digitalen Dokumenten einfügen und ersetzt die handschriftliche Signatur auf Dokumenten, die diese nicht zwingend erfordern.