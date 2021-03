Jeder vierte Betrieb im Gast- und Reisegewerbe in Insolvenzgefahr

Bielefeld (WB) -

Von Oliver Horst

Die Folgen der Corona-Krise für einzelne Wirtschaftszweige in OWL werden immer deutlicher. 27 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe, jedes vierte Unternehmen in der Reisebranche und 21 Prozent der Textilhändler in der Region sehen sich von Insolvenz bedroht.