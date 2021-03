Der Dax fiel am Montag zum Start um 0,39 Prozent auf 14.563,48 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd mit 14.804 Punkten gekrönt. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten fiel am Montag um 0,26 Prozent auf 31.539,27 Zähler. Auch das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 gab im frühen Handel um 0,6 Prozent nach.

