„Die Qualen und Schreie der Tiere sind erschütternd“

Dass die Behörde den Schlachthof der Familie Prott am vergangenen Donnerstag geschlossen hat, liegt an Videos, die der Münchener Verein „Soko Tierschutz“ Stunden zuvor dem Kreis Unna, der Staatsanwaltschaft Dortmund und dem NRW-Umweltministerium übermittelt hatte. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Friedrich Mülln waren vier versteckte Kameras im Schlachthof installiert, die seit dem 22. Februar drei Wochen lang rund um die Uhr aufgezeichnet haben. „Dabei wurden 14 Schlachttage dokumentiert, in denen meistens zwischen 4 und 11 Uhr gearbeitet wurde“, sagt der Vereinsvorsitzende. Videos entstanden nachweislich im Schlachthof Die Videos, die unserer Redaktion in Teilen vorliegen und nach Angaben der Kreisverwaltung Unna im Schlachthof Prott entstanden sind, sind eindeutig.