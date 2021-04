Tönnies hatte damals zugesichert, die Kosten für die freiwilligen Coronatests in der Woche nach dem Ausbruchsgeschehen zu übernehmen. Am Donnerstag gab Tönnies bekannt, sich an die Zusage gehalten zu haben – und zwar auch für die Tests in der Folgezeit: Das Unternehmen habe jetzt 1,8 Millionen Euro an den Kreis Gütersloh gezahlt.

Konzernchef Clemens Tönnies erklärte dazu bei einem Treffen mit Landrat Sven-Georg Adenauer: „Ich habe im vergangenen Sommer gesagt, die Testkosten für eine Woche zu übernehmen. Das Unternehmen und ich stehen zu diesem Wort, wir nehmen unsere Verantwortung für die Region ernst und beteiligen uns über die geäußerte zeitliche Begrenzung hinaus an den entstandenen Kosten.“

Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte die Verlässlichkeit des Unternehmens, dankte für die Zahlung, die den Kreis Gütersloh finanziell spürbar entlastet. Er wies darauf hin, dass diese Maßnahme ein bedeutender Schritt ist, das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und Kreis zu verbessern und darüber hinaus eine vielversprechende Grundlage für die Verbesserung der zukünftigen Zusammenarbeit mit den Behörden leistet.

Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Clemens Tönnies sagte für das Unternehmen zu, in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden alle notwendigen Maßnahmen zu realisieren, um aktiv zur Vermeidung neuer Ausbruchsgeschehen beizutragen. Damit soll ein nachhaltiger Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Beschäftigten des Unternehmens geleistet werden. Das komme insgesamt der Region Ostwestfalen zugute.

Mit der jetzt an den Kreis geleisteten Zahlung wird aus Sicht des Unternehmens Tönnies auch die Grundlage geschaffen, die Zusammenarbeit mit den Behörden auf Dialogbasis zu intensivieren und nachhaltige Standortlösungen zu finden.

Im Juni 2020 zeigten Tests, dass sich mehr als 1400 Beschäftigte bei Tönnies mit dem Virus angesteckt hatten. Für den Kreis folgte damals ein Lockdown. Bürger durften nicht verreisen.