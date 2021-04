Bislang jedenfalls. Künftig könnte eine Software mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) aus der Semantik Hinweise auf Veränderungen in der Bonität ableiten. Das ist Teil eines Projekts, bei dem in Paderborn das Unternehmen S&N Invent und die Hochschule zusammenarbeiten. S&N ist in der Finanzszene bestens vernetzt. Kaum ein Bankkunde kommt nicht irgendwann mit einer vom Unternehmen entwickelten Software in Kontakt, auch wenn er das in der Regel nicht mitbekommt. Ein Beispiel ist die Aufbereitung von Daten für Kontoauszüge. Dabei musste schon lange bei jeder Software-Entwicklung im Auftrag der Kunden auch ein Fall X vorbereitet werden, bei dem ein Ereignis den normalen Ablauf zum Erliegen bringt – wie zum Beispiel eine Pandemie.