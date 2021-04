Ein Elektroauto richtig versichern: Der Akku im Fokus?

Elektroautos werden immer beliebter und damit entsteht auch eine erhöhte Nachfrage an KFZ-Versicherungen, welche sich speziell an Elektroautos richten. Die Versicherungsgesellschaften bieten heute einen großen Leistungsumfang an, welcher sich auch nach individuelle Faktoren richten kann. Die Versicherungsnehmer profitieren von einem kritischen Versicherungsvergleich.

Von Aschendorff Medien