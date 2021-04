Der Dax ließ seine nach Ostern erreichte Bestmarke klar hinter sich. Er gewann zuletzt 0,46 Prozent auf 15.326,25 Zähler.

Ein Hoch erreichte auch der MDax. Zuletzt gewann der Index mittelgroßer Werte 0,60 Prozent auf 33.204,30 Punkte. Der Nebenwerteindex SDax, dem am Vortag erstmals der Sprung über 16.000 Punkte gelungen war, setzte seine Rekordfahrt ebenfalls fort und rückte um 0,69 Prozent auf 16.070,46 Punkte vor.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg mit plus 0,3 Prozent erstmals seit 2008 wieder über die Marke von 4000 Punkten. In New York war die Rekordrally der großen Indizes am Vortag weiter gegangen, der Dow Jones Industrial war erstmals über die Marke von 34 000 Punkten geklettert.

Gleich mehrere Unternehmen berichteten vor dem Wochenende von einem stark gelaufenen Jahresauftakt. Dazu zählten aus dem Dax der Autobauer Daimler und Heidelbergcement, deren Aktien mit plus 2,7 beziehungsweise plus 2,4 Prozent in dem Leitindex vorne lagen. Daimler profitierte vor allem von einem starken China-Geschäft.

Der Kochboxenversender Hellofresh und der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hoben beide ihre Jahresprognose an. Hellofresh eroberten mit einem Plus von fünfeinhalb Prozent die MDax-Spitze. Pfeiffer Vacuum waren mit einem Aufschlag von fast zwölf Prozent der Top-Wert im SDax.

