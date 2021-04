Moderne Businesstaschen - elegant und stilvoll durch den Tag

Messenger Bag - das zeitlose und praktische Allround-Talent

Der Klassiker unter den Umhängetaschen ist seit vielen Jahren die Messenger Bag. Die Bezeichnung Messenger Bag ist abgeleitet von der früheren Verwendung der Umhängetasche durch Briefträger. Messenger Bags, die auch als Kuriertaschen bekannt sind, wurden vermehrt von Boten auf Pferden und später dann in den 1980er-Jahren von Fahrradkurierfirmen als praktisches Arbeitsutensil zum Austragen von Briefen verwendet. Bereits vor dieser Zeit soll die beliebte Messenger Bag als Arbeitsutensil für Telefonisten gedient haben, die hoch oben am Telefonmast einen schnellen Zugriff auf ihre Werkzeuge brauchten. Im Laufe der Zeit fanden Studierende gefallen an den Umhängetaschen und nutzen diese zum Tragen von Lehrbüchern. Heutzutage ist der Trend der Messenger Bag inder breiten Massen angekommen und aus Freizeit und Beruf kaum wegzudenken.

Die zeitlose Kombination aus Funktionalität und Mode der Messenger Bag bildet die ideale Umhängetasche für Beruf und Freizeit. Bei Herren und Damen gleichermaßen beliebt, sind die Umhängetaschen mit Überschlag besonders praktisch für Berufstätige und Studierende, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Durch ihre Form eignet sich die Messenger Bag hervorragend zum Transportieren von Dokumenten, Büchern und Laptops. Zwar ist die Kuriertasche eher ein legeres Accessoire, doch besonders Messenger Bags aus Leder lassen sich einwandfrei in den Businesslook integrieren. Durch den lässigen Schnitt in Kombination mit der zeitlosen Eleganz des Leders eignet sich die Umhängetasche sowohl für Anzugträger als auch zum Arbeitsoutfit aus Chinos und Sneakern. Und auch bei Frauen, die arbeitstechnisch häufig mit Laptop und Dokumenten unterwegs sind, sorgt die Messenger Bag für einen smarten und stilvollen Look.

Für fahrradfahrende Berufspendler, Schüler oder Studenten eignet sich die Messenger Bag hervorragend für den Weg zum Büro oder in die Universität. Die Umhängetasche liegt durch den breiten Schultergurt beim Fahrradfahren sicher am Körper und ist zudem sehr flexibel. Um etwas aus der Tasche zu holen, muss diese nur nach vorne gezogen und geöffnet werden. Aufgrund des schlichten und modernen Designs kann die Messenger Bag vielseitig kombiniert werden und ist eine elegante Alternative zu einem Rucksack oder einer Aktentasche.

Aktentaschen - die traditionelle Businesstasche

Businesstaschen sind das wichtigste und praktischste Accessoires im Arbeitsalltag. Für einen seriösen Auftritt im Büro oder bei Außenterminen ist die klassische Aktentasche sehr beliebt. Aktentaschen in gedeckten Farben wie Cognac oder Schwarz sind seit Jahrzehnten ein repräsentativer Begleiter in der Businesswelt. Dabei bieten sie umfassend Platz und meist eine ideale Aufteilung für das Ordnen von Akten und Dokumenten. Zudem ist einer Aktentasche Platz, um den Laptop zu verstauen. Aktentaschen zeichnen sich durch ihre Strapazierfähigkeit und den flachen Henkel zum Tragen aus.

Nachdem Messenger Bags und Businessrucksäcke den Weg in die Chefetagen von großen Unternehmen gefunden haben, steht die Aktentasche für ein konventionelles Image. Durch einen Vintage-Stil oder frische Farben kann ein moderner Stil erzeugt werden. Außerdem kann der Look der Aktentasche durch einen Schultergurt lockerer wirken. Da das zu transportierende Arbeitsmaterial oftmals sehr schwer ist, sind Aktentaschen mit abnehmbaren Schultergurt zudem besonders praktisch, weil das Gewicht auf den Schultern verteilt wird, statt in der Hand zu liegen. Somit kann die traditionelle Aktentasche zu einer Umhängetasche verwandelt werden und vermittelt den Eindruck von eleganter Lässigkeit.

Businessrucksack - das Must-Have für die moderne Arbeitswelt

Businessrucksäcke sind mittlerweile salonfähig in der Geschäftswelt und überzeugen dort mit einem jungen und eleganten Auftritt. Besonders für Berufstätige, die neben ihrem Laptop weiteres Gepäck wie Lunchpakete und Trinkflaschen mit sich tragen, eignen sich Rucksäcke sehr gut. Ähnlich wie die Messenger Bag ist der Businessrucksack eine praktische Tasche, wenn der Arbeitsweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmittel bestritten wird - beide Hände sind frei und die Schultern werden zudem gleichermaßen belastet. Der Tragekomfort bei Businessrucksäcken mit verstellbaren Tragegurten ist höher als bei jeder anderen Businesstasche.

Ein großer Vorteil der Businessrucksäcke ist, dass diese auch in den Freizeitlook integriert werden können. Wer sich direkt nach der Arbeit mit Freunden im Café trifft, ist mit einem Rucksack flexibel und leger unterwegs. Es ist zudem besonders praktisch, wenn der Businessrucksack mehrere verschiedene Fächer für beispielsweise einen Laptop oder persönliche Gegenstände hat. Rucksäcke im schlichten und zeitlosen Design sind somit eine wunderbare Alternative zur stilvollen Messenger Bag oder Aktentasche.