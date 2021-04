Einerseits sei der Umsatz im Vergleich zu 2019 bundesweit vor allem dank der Online-Käufe um 3,9 Prozent auf 567 Milliarden Euro gestiegen. Andererseits seien durch die coronabedingten Schließungen viele Händler unverschuldet an den Rand der Insolvenz gebracht worden. So habe etwa der Einzelhandel mit Bekleidung, Schuhen, Textilien und Lederwaren ein Minus beim Umsatz im vergangenen Jahr von durchschnittlich 23 Prozent verkraften müssen, sagt Prof. Dr. Beverungen. Ähnlich dramatisch sieht die Situation in Ostwestfalen-Lippe aus. „In OWL sind überschlägig rund 2500 Geschäfte in einer teilweise verzweifelten Lage und für rund 1000 Geschäfte wird jede Hilfe wohl zu spät kommen“, erläutert der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Thomas Kunz. „Damit wird sich das Bild unserer Innenstädte extrem verändern.“ Insgesamt verliert der Einzelhandel – zu dem neben den Textilhändlern unter anderem auch die Lebensmittelgeschäfte, der Möbelfachhandel oder der Zweiradhandel gehören – in OWL rund 447 Millionen Euro an Umsatz auf 10,7 (2019: 11,1) Milliarden Euro.