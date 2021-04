Dr. Oetker feiert in Bielefeld den 50. Geburtstag des Sortiments Backmischungen

Bielefeld/Oerlinghausen (WB) -

Von Bernhard Hertlein

Backen erlebt zu Hause in der Pandemie derzeit eine Renaissance. Und nicht nur Brotbacken - auch Kuchen. Dr. Oetker feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag seines Sortiments an Backmischungen.