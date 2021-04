Das börsennotierte Unternehmen beziffert den pandemiebedingten „unwiederbringlichen Umsatzausfall“ infolge von Ladenschließungen allein im Jahr 2020 auf rund 100 Millionen Euro. Allen Hiobsbotschaften zum Trotz blickt der Konzern, der erst zum 31. Dezember 2019 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen hatte, optimistisch in die Zukunft. „So sehr uns die Corona-Pandemie auch aktuell weiterhin im Griff hat, ändert das nichts an unserer Zuversicht für die Zeit nach der Krise.