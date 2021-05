Nordrhein-Westfalen baut seine Position als wichtigster Standort der deutschen Möbelindus­trie weiter aus. Dominierend bleibt dabei der Standort Ostwestfalen-Lippe – wo zwei Drittel aller deutschen Küchen hergestellt werden. Dies betonte am Freitag der Verband der Holz- und Möbelindustrie NRW mit Sitz in Herford. Während die deutsche Möbelindustrie 2020 infolge der Corona-Pandemie Umsatzeinbußen von vier Prozent auf 19,16 Milliarden Euro (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) verbuchte, steigerten die in NRW ansässigen Firmen ihre Erlöse leicht um 0,6 Prozent auf 7,52 Milliarden Euro.