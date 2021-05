Gastgewerbe fordert Öffnung

Bielefeld -

Von Oliver Horst ,

Nach mehr als sechsmonatiger Zwangspause in der Corona-Krise rückt ein Comeback des Gastgewerbes näher. Während Bundesländer wie Niedersachsen und Bayern für kommenden Montag die Wiedereröffnung der Außengastronomie in Kreisen mit Inzidenzwerten unter 100 angekündigt haben, hält sich das Land NRW mit Lockerungsplänen noch zurück. Weder die Staatskanzlei noch das Landesgesundheitsministerium wollten sich am Dienstag zum weiteren Vorgehen äußern.