Dieser Schwung wurde am Nachmittag nach durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten nur leicht gebremst. Der Dax legte zuletzt um 0,83 Prozent auf 15.323,34 Punkte zu. Sein im April erreichtes Rekordhoch bei etwas über 15 500 Punkten bleibt weiterhin in erreichbarer Nähe. Der MDax stieg um 0,52 Prozent auf 32.466,89 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx gewann 0,25 Prozent.

Unternehmensseitig überzeugten Adidas und Siemens mit Quartalszahlen. Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnete ein kräftiges Wachstum im ersten Quartal und auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Der Blick auf das Gesamtjahr wurde entsprechend optimistischer und katapultierte die Aktie um 7,9 Prozent nach oben. Puma wurden im MDax mitgezogen und stiegen um 2,6 Prozent.

Siemens legten um 2,9 Prozent zu, nachdem der Technologiekonzern seine Jahresprognose - und das sogar zum wiederholten Mal - angehoben hatte. Das zweite Geschäftsquartal hatte Siemens entsprechend besser als erwartet beendet. Der Autobauer BMW gab endgültige Zahlen bekannt, was der Aktie allerdings keine zusätzlichen Impulse bescherte. Sie legte um marktkonforme 1,0 Prozent zu.

Im MDax rückten die Papiere von ProSiebenSat.1 in den Blick der Anleger. Sie büßten 4,3 Prozent ein und litten damit unter Gerüchten, dass der Fernsehkonzern den Verkauf seiner Online-Kosmetiktochter Flaconi vorerst auf Eis gelegt hat. Hensoldt profitierten als stärkster SDax-Wert mit plus 6,0 Prozent von der guten Auftragslage des Rüstungselektronikherstellers im ersten Quartal.

Der Euro stieg und wurde am frühen Nachmittag mit 1,2137 US-Dollar gehandelt. Die Europäischen Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2060 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,30 Prozent am Vortag auf minus 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 144,42 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,22 Prozent auf 170,87 Zähler.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-473812/17