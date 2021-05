Auf dem Weg zur textilen Einrichtungsmarke

Die rund 1400 Mitarbeiter, davon 740 am Stammsitz in Bielefeld, „dürfen sich aber auf eine Überraschung freuen“, sagt Claus Anstoetz. Wirtschaftlich lief es für das Familienunternehmen bisher zufriedenstellend. Im Krisenjahr 2020 erreichte die Gruppe mit 270 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. „Damit hätten wir in der Hochphase der Krise nicht gerechnet. Darüber sind wir glücklich und demütig“, sagt Claus Anstoetz. Aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen und Einsparungen sei man auch mit dem Gewinn zufrieden. Details dazu nennt das Familienunternehmen nicht. Die Geschäftsführung setzt sich heute aus Claus Anstoetz (links), Stephan Anstoetz (2.v.r.) und Chris-Jacob Schminnes (rechts) zusammen.