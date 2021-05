Wirtschaftlich lief es für das Familienunternehmen bisher zufriedenstellend. Im Krisenjahr 2020 erreichte die Gruppe mit 270 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. „Damit hätten wir in der Hochphase der Krise nicht gerechnet. Darüber sind wir glücklich und demütig“, sagt Claus Anstoetz. Aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen und Einsparungen sei man auch mit dem Gewinn zufrieden. Details dazu nennt das Familienunternehmen nicht. Nur eine Sparte des Unternehmens rutschte ins Minus – das Hotel Astenkrone im Sauerland. „Das ist schon traurig“ sagt Claus‘ Bruder Stephan Anstoetz (58). Die Mitarbeiter seien seit 1. November in Kurzarbeit. Man sei aber dankbar, dass es dieses Instrument in Deutschland gebe. „Wir haben niemanden entlassen müssen.“ Insgesamt sei das Jahr 2020 wechselhaft verlaufen. Im März 2020 herrschte mit dem ersten Lockdown zunächst Krisenstimmung, sagt Stephan Anstoetz. In dieser Zeit hätten sich aber viele Bürger über das Einrichten Gedanken gemacht – und letztlich auch das Geschäft von JAB Anstoetz mehr oder weniger in Schwung gehalten. JAB Anstoetz kauft die Stoffe weltweit ein, wobei das meiste aus Europa kommt. Das Design werde in Zusammenarbeit mit den Lieferanten entworfen.