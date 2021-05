Wir hatten am 31. Januar 2021 unter der Überschrift „Gemütlich – und teils aus Recyclingmaterial“ sowie der Dachzeile „Mitten in der Pandemie planen die Modemacher aus Ostwestfalen-Lippe jetzt für die nächste Herbst- und Wintersaison“ in einem Online-Artikel und in den sozialen Netzwerken über fünf Modefirmen aus Ostwestfalen-Lippe berichtet und dabei Fotos gezeigt, auf denen Models Kleidung der Unternehmen tragen. In der gedruckten Ausgabe wurde am 1. Februar 2021 entsprechend berichtet.

Nach Auffassung des Presserats ist darin eine Verletzung der in Ziffer 7 Pressekodex geforderten klaren Trennung von Redaktion und Werbung zu erkennen. Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses sind übereinstimmend der Auffassung, dass die Berichterstattung in dieser Form nicht mehr durch ein öffentliches Interesse gedeckt ist. Durch die Verwendung von PR-Fotos der Hersteller sowie werbliche Formulierungen werde die Grenze zur Schleichwerbung nach Richtlinie 7.2 Pressekodex deutlich überschritten.

Das WESTFALEN-BLATT achtet den Pressekodex und druckt die Entscheidung des Presserats aus Gründen der fairen Berichterstattung ab.

Ulrich Windolph, Chefredakteur