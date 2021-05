Darlehensfinanzierung für Unternehmer und Selbständige - welche Möglichkeiten gibt es?

Darlehen und Kredit - wo ist der Unterschied?

Die Frage wird häufiger gestellt, wenn beide Begriffe in einem Beitrag auftauchen. Rechtlich gibt es keinen grundlegenden Unterschied. Stets wird Geld auf Zeit mit Verpflichtung zur Rückzahlung verliehen. Der Begriff "Darlehen" ist "amtlicher", er findet sich zum Beispiel in den einschlägigen BGB-Vorschriften zum Darlehensvertrag. Der Begriff "Kredit" gehört dagegen mehr der Umgangssprache an. Häufig nutzt man den Darlehensbegriff für längerfristige Finanzierungen, während Kredit sich auf kurz- bis mittelfristige Geldleihe bezieht. Das ist aber nicht zwingend.

Vielfalt der Darlehensformen

Es gibt verschiedene Kriterien, um Darlehensformen zu unterscheiden .

Einige nennenswerte Beispiele sind:

1. nach der Art der Tilgung: Endfällige, Annuitäten- und Tilgungsdarlehen

2. nach der Stellung von Sicherheiten: Blankodarlehen oder -kredite, Hypothekendarlehen

3. nach dem Kreditgeber: Bankdarlehen, öffentliche Förderdarlehen, Gesellschafterdarlehen

4. nach dem Kreditnehmer: Verbraucherdarlehen, Privatdarlehen , Firmendarlehen, Geschäftsdarlehen

5. nach dem Finanzierungszweck: Baudarlehen, Anschaffungsdarlehen, Umschuldungsdarlehen, Investitionsdarlehen, Gründungsdarlehen

Einzelne Darlehensformen kurz vorgestellt

Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Darlehensformen behandeln zu wollen. Wir beschränken uns auf eine Auswahl mit Fokus auf für Unternehmer und Selbständige interessante Darlehensformen.

Annuitätendarlehen- sind besonders häufig zu finden. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in jährlich gleichbleibenden Beträgen (sogenannten Annuitäten). Diese setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Tilgung steigt im Zeitablauf, während der Zinsanteil kleiner wird. Hypothekendarlehen und andere langfristige Darlehen sind meist Annuitätendarlehen. Sie garantieren eine gleichmäßige Liquiditätsbelastung.

Endfällige Darlehen- werden am Ende der Laufzeit in einer Summe getilgt. Vorher fallen nur Zinszahlungen an. Dadurch wird während der Laufzeit die Liquidität nur wenig belastet, der volle Darlehensbetrag steht zur Verfügung. Es muss allerdings sichergestellt sein, dass am Laufzeitende die komplette Darlehenstilgung erfolgen kann - zum Beispiel, indem Kapitalanlagen frei werden oder durch Verkauf von Vermögenswerten.

Tilgungsdarlehen- dieser Begriff steht zum einen allgemein für Darlehensfinanzierungen, die regelmäßig zu tilgen sind. Zum anderen werden als Tilgungsdarlehen Verträge mit konstanter Tilgung über die Laufzeit bezeichnet. Tilgungsdarlehen sind relativ selten, weil sie eine hohe Liquiditätsbelastung am Anfang der Darlehenslaufzeit bedeuten. Grund: am Anfang fallen zusätzlich zur Tilgung hohe Zinsbelastungen an, sie sinken erst mit der zunehmenden Darlehenstilgung.

Hypothekendarlehen- sind grundpfandrechtlich besichert. Anders als die Bezeichnung "Hypothekendarlehen" vermuten lässt, dient als Sicherungsinstrument ganz überwiegend die Grundschuld, nicht die Hypothek. Das hat vor allem praktische Gründe. Hypothekendarlehen sind langfristig ausgerichtet und eine gängige Finanzierung bei Immobilienvorhaben - ob gewerblich oder privat. Die qualitativ hochwertige Absicherung ermöglicht günstige Zinssätze.

Blankodarlehen- werden "blanko", das heißt ohne Stellung von Sicherheiten vergeben. Typisch ist das für den Kontokorrent- oder Dispokredit. Aber auch bei Ratendarlehen wird oft auf dingliche Absicherung verzichtet. Solche Darlehensvergaben setzen besondere Kreditwürdigkeit voraus. Der Sicherheiten-Verzicht muss meist mit höheren Zinssätzen bezahlt werden als bei anderen Darlehensformen.

Investitionsdarlehen- sind üblicherweise längerfristige Darlehensvereinbarungen, die der Finanzierung betrieblicher Investitionen dienen. Die Konditionen sind oft für die gesamte Laufzeit festgeschrieben, die Rückzahlung erfolgt in regelmäßigen Raten - idealerweise entsprechend den Investitionsrückflüssen. Investitionsdarlehen sind meist abzusichern - durch Grundpfandrechte oder durch andere betriebliche Sicherheiten (Sicherungsübereignung von Maschinen, Forderungsabtretung, Bürgschaften).

Öffentliche Förderdarlehen- werden von öffentlichen Förderbanken wie der KfW zu besonders vorteilhaften Konditionen (niedrige Zinssätze, geringere Sicherheiten-Anforderungen, manchmal mit Zuschüssen) vergeben. Die Darlehensausreichung erfolgt fast immer über die Hausbanken vor Ort. Öffentliche Förderdarlehen dienen meist der Investitions- und Gründungsfinanzierung, gelegentlich werden auch andere Finanzierungszwecke gefördert. Es gibt hunderte von Förderprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen, Selbständige und Freiberufler.

Gesellschafterdarlehen- bezeichnet die Darlehensvergabe eines Gesellschafters an sein Unternehmen. Gesellschafterdarlehen bezwecken oft die Stärkung der Kapitalbasis und sollen als Eigenkapitalersatz fungieren. Aus der Identität von Darlehensgeber und Gesellschafter ergeben sich zum Teil komplexe Abgrenzungsfragen in steuerlicher und haftungsrechtlicher Hinsicht.

Die Grundlagen der Darlehensfinanzierung

Entscheidend bei Darlehensvergabe ist immer die Kapitaldienstfähigkeit. Der Darlehensnehmer muss glaubhaft machen, dass er Zins- und Tilgungsleistungen fristgerecht und vollständig leisten kann und will. Das ist zentraler Gegenstand der Bonitätsbeurteilung bzw. Kreditwürdigkeitsprüfung. Im gewerblichen Bereich prüfen Darlehensgeber dazu Jahresabschlüsse bzw. BWA's (Betriebswirtschaftliche Auswertungen), außerdem Planungsdaten (Finanz- und Liquiditätsplanung). Mittels Kreditrating erfolgt eine gesamthafte Betrachtung der Kreditwürdigkeit. Ausreichende Sicherheiten sind grundsätzliche Anforderung bei längerfristigen Darlehen mit vergleichsweise hohen Beträgen.

Unternehmerisch rechnet sich eine Darlehensfinanzierung immer dann, wenn damit ein Mehrwert erzeugt wird, der die Darlehenssumme und -kosten übersteigt.