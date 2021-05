Studie: 2,2 Millionen Jobs in der Corona-Pandemie erhalten

Berlin (WB) -

Von Claudia Kramer-Santel

Einer neuen Studie zufolge wurden in der Pandemie durch Kurzarbeit 2,2 Millionen Arbeitsplätze erhalten. Demnach sicherte das Instrument rechnerisch sechs Mal so viele Stellen wie in der Finanzkrise 2008/09.