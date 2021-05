Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Zunehmende Inflationssorgen in den USA haben Aktien-Anleger am Dienstag in die Flucht getrieben. Nach zuletzt vier Erholungstagen büßte der deutsche Leitindex Dax 1,82 Prozent auf 15.119,75 Punkte ein. Ein Abrutschen unter die Marke von 15.000 Zählern vermied der Dax nur denkbar knapp.