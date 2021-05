Am Nachmittag lag der Leitindex mit 0,11 Prozent im Plus. Mit zuletzt 15.136,82 Punkten blieb ein erneuter Rückschlag in Richtung der 15.000-Punkte-Marke aus.

Der MDax stand mit 31 741,80 Punkten zuletzt leicht mit 0,13 Prozent im Minus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls knapp unter der Gewinnschwelle. Das beherrschende Thema blieb zur Wochenmitte die Inflation und die damit verbundene Gefahr steigender Zinsen.

Bayer legten einen Kurssprung um zuletzt fast fünf Prozent hin. Unter anderem dank einer starken Nachfrage nach Agrarprodukten war der Chemie- und Pharmakonzern überraschend gut ins Jahr gestartet. Die Aktien der Deutschen Telekom folgten um 2,5 Prozent nach oben. Steigende Kurse gab es ansonsten noch bei RWE mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent.

Die Aktien des Versicherers Allianz und des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen bewegten sich nach Zahlen mit Anstiegen um 0,9 respektive 0,6 Prozent im Mittelfeld des Dax. Jene von Merck dagegen wurden mit einem Abschlag von 1,6 Prozent zu einem der größten Verlierer. Zum Schlusslicht im Dax wurden einmal mehr die Aktien von Delivery Hero, die ihre Talfahrt um 2,7 Prozent fortsetzten und auf ein Tief seit Ende März rutschten. Im MDax hoben sich die Papiere der Commerzbank mit einem Kurssprung um 8,4 Prozent sehr positiv ab.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 144,14 Punkte, während der Bund-Future zuletzt um 0,11 Prozent auf 169,28 Zähler fiel.

Der Euro wurde nach den US-Inflationsdaten zu 1,2135 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2170 Dollar festgesetzt.

