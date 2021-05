Kostenlose Weiterbildung als sinnvolle Beschäftigung im Lockdown

Den Lockdown sinnvoll nutzen

Viele Menschen haben sich für den Lockdown Projekte vorgenommen. Einige wollen ihr Zuhause auf Vordermann bringen, andere den Garten schön machen und wieder andere werden sportlich aktiv. Eine sinnvolle Alternative besteht darin, Weiterbildungsangebote während Corona in Anspruch zu nehmen. Mit diesen ist es möglich, sich Fachwissen oder Soft-Skills anzueignen, die für den eigenen Beruf von Vorteil sind.

Solche Weiterbildungen bringen viele Vorteile mit sich. Auf der einen Seite ist dafür gesorgt, dass den Menschen während des Lockdowns nicht langweilig wird. Sie bekommen eine sinnvolle Beschäftigung und haben etwas, auf das sie sich jeden Tag freuen können. Außerdem sind Weiterbildungsangebote gute Möglichkeiten, um sich auf die Zeit nach dem Lockdown vorzubereiten. Die Angestellten müssen sich dann nicht erst mühevoll in den Arbeitsalltag einfinden, sondern haben sich eine Routine angeeignet. Somit können sie direkt weiter daran arbeiten, ihre Karriereziele zu verfolgen und auf der Karriereleiter nach oben zu steigen.

Professionelle Online-Weiterbildungsangebote

Im Onlinebereich gibt es zahlreiche kostenlose Angebote zur Weiterbildung . Diese bringen den Vorteil mit sich, dass sie absolut Corona konform sind. Interessierte können an solchen Weiterbildungen teilnehmen, ohne mit anderen Menschen physisch in Kontakt zu treten. Somit ist jederzeit für einen perfekten Infektionsschutz gesagt. Außerdem können die Weiterbildungsangebote auf den persönlichen Rhythmus angepasst werden. So ist es jederzeit möglich, auf die Kursinhalte zuzugreifen und bei Bedarf eine Pause einzulegen und den Kurs später fortzusetzen.

Um bestmöglich von Online-Weiterbildungsangeboten zu profitieren, ist es wichtig, einen seriösen und professionellen Anbieter auszuwählen. So ist sichergestellt, dass die angebotenen Inhalte gut recherchiert und hochwertig sind. Außerdem sollten die Angebote so konzipiert sein, dass sie einerseits theoretisches Fachwissen vermitteln und andererseits Praxiskompetenzen trainieren. So bleiben die Lerninhalte besser im Gedächtnis und können später im Beruf unmittelbar angewendet werden.

Weiterbildungen zu ganz unterschiedlichen Themen

Kostenlose Weiterbildungsangebote gibt es zu ganz unterschiedlichen Themen. Interessierte können sich beispielsweise nützliche Informationen zum Zeitmanagement besorgen oder erfahren, wie die Kundenzufriedenheit in einem Betrieb gesteigert werden kann. Andere greifen auf Persönlichkeitstest zurück, um sich selbst einschätzen und die persönlichen Stärken bestmöglich verkaufen zu können. Des Weiteren werden Sprachangebote genutzt, um Sprachkompetenzen zu erwerben oder zu vertiefen.

Die einzelnen Weiterbildungsangebote richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und Abteilungen. So gibt es einige Kurse, die speziell für den Vertrieb geeignet sind. Hier wird den Teilnehmern vermittelt, wie eine Kaltakquise erfolgreich durchgeführt wird, wie das Verhandeln mit Kunden und Kooperationspartnern gelingt und welche Rechenoperationen in ihrem jeweiligen Beruf besonders wichtig sind. Weitere Themen sind Change-Management, Speedreading und Nachhaltigkeit. Außerdem erfahren Interessierte, wie sie aus Fehlern lernen, sich effizient bewerben, professionelles Feedback geben und in ihrem Beruf glücklich werden. Auch Stressabbau und optimistisches Denken können gezielt erlernt werden. Wer möchte, kann die einzelnen Kurse parallel nutzen.

Kostenlose und kostenpflichtige Angebote

Im Internet stehen sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Diese unterscheiden sich inhaltlich zumeist nur wenig. Kostenpflichtige Angebote zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass die Teilnehmer häufig einen persönlichen Tutor und Ansprechpartner haben, der sie durch den Kurs führt. Das ist bei den kostenlosen Angeboten nicht nötig, da diese selbsterklärend sind und sämtliche Inhalte im Selbststudium erlernt und angewendet werden können.

Eine weitere Unterscheidung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten betrifft die Unterlagen. Bei kostenlosen Weiterbildungen gibt es nur hin und wieder Dokumente, die zum Download zur Verfügung stehen. Die kostenpflichtigen Dienstleistungen haben hingegen oft umfassende Handouts zu bieten. Abhängig davon, welche Ziele mit der Weiterbildung verfolgt werden, bieten sich jeweils andere Kurse an. Kostenlose Angebote bringen zudem den Vorteil mit sich, dass sie selbst dann genutzt werden können, wenn die Firmen nicht die Mittel haben, kostenpflichtige Weiterbildungen zu bezahlen.

Alleine oder im Team arbeiten

Kostenlose Online-Weiterbildungsangebote können sowohl alleine als auch im Team genutzt werden. Gerade beim Spracherwerb ist es sinnvoll, nicht nur für sich zu lernen, sondern ein Gegenüber zu haben. So ist es leichter, ins Sprechen zu kommen und die erlernten Inhalte unmittelbar anzuwenden. Außerdem macht es Spaß, die Sprache nicht nur im Kopf zu haben, sondern sie aktiv anzuwenden. Solche positiven Erlebnisse und die Freude am Lernen sorgen dafür, dass die Inhalte langfristig im Gedächtnis bleiben.

Das Praktische am Lernen alleine ist, dass sämtliche Kurse auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Wer beispielsweise eine Familie zu versorgen hat, kann die Weiterbildungsangebote nutzen, sobald die Kinder im Bett sind. Frühaufsteher können sich bereits morgens an die Arbeit machen und vor der Tätigkeit im Homeoffice neue Kompetenzen erlernen. Hierdurch gewinnen die Nutzer eine größtmögliche Flexibilität, was ihnen beim Lernen zugutekommt.

Von Zertifikaten und Bescheinigungen profitieren

Kostenlose Weiterbildungsangebote arbeiten mit Zertifikaten und Bescheinigungen. Diese bekommen Teilnehmer an den Kursen, sobald sie diese erfolgreich absolviert haben. Wenn bereits bekannte Inhalte besprochen werden, ist es in der Regel möglich, diese zu überspringen. Um eine Bescheinigung zu bekommen, ist es allerdings erforderlich, an 80% eines Kurses erfolgreich teilzunehmen.

Zertifikate und Bescheinigungen von kostenlosen Weiterbildungsangeboten öffnen den Teilnehmern im Berufsalltag viele Türen. Wenn sie sich um eine neue Stelle bewerben oder in Gehaltsverhandlungen treten, ist es immer von Vorteil, auf solche Bescheinigungen verweisen zu können. Diese stellen häufig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern dar und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gewünschte Stelle oder Position in einem Unternehmen bekommt.

Fazit

Es ist sinnvoll, die viele Freizeit im Lockdown nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Durch kostenlose Weiterbildungsangebote halten sich Arbeitnehmer auf dem neuesten Stand und sorgen dafür, dass sie in ihrem Beruf immer auf der Höhe der Zeit sind. Das ist für die Arbeit im Homeoffice ebenso von Vorteil wie für die Zeiten nach Corona. Sie haben dann neues Fachwissen und Soft-Skills zur Verfügung, mit denen sie große Schritte auf der Karriereleiter machen können. Wichtig ist es, auf seriöse und verlässliche Anbieter zu setzen, die professionelle und nützliche Weiterbildungsangebote zu unterschiedlichen Themen im Sortiment haben.