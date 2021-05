Wie hat die Entwicklung des Covid-19 Impfstoffs die weltweiten Börsen beeinflusst?

Die Corona Pandemie hat nicht allen Bereichen der Wirtschaft geschadet

Zuerst einmal muss man festhalten das tatsächlich nicht alle Unternehmen unter der Pandemie gelitten haben. Ein Großteil der weltweiten Unternehmen hat durch Auflagen und Beschränkungen über die letzten Monate erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnen müssen So mussten vor allem die Unternehmen der DAX 30 Liste in Deutschland zum Teil erhebliche Verluste durch gesetzliche Beschränkungen und ungenügenden Ausgleichszahlungen von Sitenn der deutsvchen Regierung verkraften.Es gab aber auch einige Konzerne und Firmen, die sich mit Recht zu den Gewinnern der Pandemie zählen können. Unternehmen im Bereich der IT-Technik wie Microsoft konnten ihre Umsätze während der Pandemie deutlich steigern was zum großen Teil an den Auflagen zur Arbeit im Homeoffice lag. Auch Logistikunternehmen wie Amazon, OTTO, UPS, DPD und Online-Shops profitierten in erheblichem Maße von der Tatsache das stationäre Geschäfte über Wochen und Monate geschlossen blieben.

Foto: Feature Digital

Die Verlierer der Pandemie

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Pandemie-Verlierer. Hierzu gehören neben dem stationären Einzelhandel auch Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder Fluglinienbetreiber wie Lufthansa oder Air France. Auch der Bereich der Eventveranstaltungen und die Gastronomie haben schwer mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen was vor allem an der Tatsache liegt das Massenversammlungen möglichst unterbunden werden sollen. Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen wurden auch die Reisemöglichkeiten eingeschränkt, was gerade im Bereich der Reise und Tourismusindustrie katastrophale Folgen hatte.

Die Situation an den Börsen

Die völlig unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche zeigt sich besonders deutlich an den internationalen Börsen, wo Konzerne, die von der Krise profitieren schon fast astronomische Kursgewinne erzielen konnten, wohingegen die Pandemie-Verlierer mit Kurseinbrüchen leben mussten, die es zum Teil so seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Fütr findige Anleger war die Börse zu Hochzeiten der Pandemie somit ein absolutes El Dorado. Es gab Meldungen von Anlegern, die es geschafft hatten innerhalb weniger Monate mit 2000 Dollar Einlagen Gewinne von über hunderttausend Dollar zu erwirtschaften und das nur weil sie konsequent mit den Gewinnern der Pandemie spekuliert haben. Aber nicht nur die Gewinner der Pandemie waren für viele Börsenprofis von Interesse Gerade Anleger mit einer langfristigen Strategie nutzten die Gelegenheit und deckten sich mit den Aktien der Covid-19 Verlierer ein, um nach einem Abflauen der Pandemie die dann steigenden Kurse nutzen zu können. Jetz nachdem die ersten Impfstoffe zugelassen sind und verimpft werden stellt sich allerdings die Frage, ob diese Strategie so aufgeht.

Das Ende der Pandemie wird nur schleppend eingeläutet

Seit Beginn des Jahres sind bereits die ersten Impfstoffe zugelassen und auf dem Markt verfügbar. Trotzdem gibt es noch erhebliche Schwierigkeiten bei der Bekämpfung des Covid-19 Virus. Viele Länder konnten bislang keine konsequenten und planvoll durchgeführten Impfungen durchführen. Das lag zum Teil an der Organisation aber auch an den Herstellern, der Nichteinhaltung von bereits zugesagten Liefermengen und Verteilungskämpfen beim Impfstoff zwischen den einzelnen Staaten.

Das führt auch bei der Öffnung der Wirtschaft zu erheblichen Verzögerungen und Rückschlägen, was sich auch immer wieder auf die Kurswerte der verschiedenen börsendotierten Unternehmen auswirkt. So wird in Deutschland vor allem die Risikogruppe der Senioren vorrangig geimpft was zwar richtig ist, trotzdem auch weiterhin das Kaufverhalten der meisten Deutschen nachhaltig und in erheblichem Maß einschränkt. Länder wie Großbritannien wiederum impfen alle Altersgruppen mit allem Impfstoff, der zur Verfügung steht. Dadurch werden viele nur einmalgeimpft was trotzdem die Weiterverbreitung des Corona-Virus ermöglicht. Gleichbleibend hohe Infektionszahlen sind hier ein eindeutiger Beleg.

Für die Börsen eine unsichere Zeit

Für die Börsen ist das aktuell eine extrem unsichere Zeit. Konzerne die bislang hohe Gewinne verzeichnen konnten erleben aktuell eine Normalisierung des Kursaufschwungs und Firmen die seit geraumer Zeit mit Kurseinbrüchen zu kämpfen hatten, können aufgrund der Schwierigkeiten bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes bislang noch nicht von möglichen positiven Auswirkungen profitieren. Auch bereits beginnende Impfkampagnen, wie z.B. gerade in Großbritannien führen noch nicht zum erhofften Kursaufschwung bei den internationalen Börsen. Zu unsicher ist bislang noch die weitere Pandemie-Entwicklung und das Verhalten der Konsumenten.