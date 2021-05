Birger Dehne: Ein Wohnungsunternehmer setzt sich für Qualität ein

Häufig sind es auch die großen Wohnungsunternehmen, die sich nur wenig um ihre Wohnanlagen kümmern und damit einen Verfall der Bauten begünstigen. Allerdings sieht man auch das Gegenteil: Immobilienunternehmen, die Luxus-Renovierungen vornehmen und damit die ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängen. Man spricht von einer Gentrifizierung . Bisherige Mieter können die Wohnungen wegen der immer weiter steigenden Mietpreise daher kaum halten und sind gezwungen, in andere Wohngegenden zu ziehen.

Birger Dehne bietet Lösungen

Der Wohnungsunternehmer Birger Dehne gilt als Ausnahme: Er ist der Meinung, dass Vermieter eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Deshalb setzt er sich für eine nachhaltige Entwicklung der Wohngebiete ein – selbst Altbauten sehen bei Birger Dehne daher noch aus wie neu. Und trotzdem treibt er die Mieten nicht in die Höhe, sodass bezahlbarer Wohnraum bestehen bleibt – lebenswerter Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten entsteht.

Was ein positiver Effekt für Mieter ist, hat auch noch einen anderen Vorteil: Immobilien werden zu einer langfristig lohnenswerten Investition. Dadurch wird nicht nur einer Wohnanlage, sondern auch umliegenden Quartieren neues Leben eingehaucht. Die Quartiersentwicklung war für Birger Dehne schon immer ein großes Anliegen.

Bereits seit 25 Jahren sorgt Birger Dehne für einen derartig positiven Wohnstandard. Damals, als sich niemand so recht für Mehrfamilienhäuser in B-, C- oder D-Lagen interessiert hat, sah er schon das Potenzial darin. Daher begann er gleich nach seinem Studium mit einer Investition in dieses Marktsegment. Und er hat damit recht behalten: Wer sich heute mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt, merkt schnell, wie begehrt diese Objekte mittlerweile sind und wie schwer es ist, sie zu finden. Birger Dehne hat sich zu dieser Zeit den wohl größten privaten Immobilienbestand in Deutschland aufgebaut.

Zukünftiges Potenzial in der Wohnungswirtschaft

Nicht nur damals hat es sich gelohnt, in Immobilien zu investieren – auch heute können Anleger einen Nutzen daraus ziehen. Zwar werden Wohnanlagen oder Quartiere in B-, C- und D-Lagen kaum noch auf dem Markt gehandelt, doch laut Birger Dehne gibt es trotzdem noch Potenzial, das ausgeschöpft werden kann.

Dass eine zentrale Lage nicht das A und O ist, haben wir spätestens durch die Corona-Pandemie festgestellt. Doch auch die Digitalisierung hat ihren Teil dazu beigetragen: Soziale Medien und Online-Shopping sind heute keine Ausnahme mehr. Ganz im Gegenteil – die Mehrheit der Bevölkerung ist hauptsächlich online unterwegs, weshalb es mehr und mehr unwichtig wird, direkt im Zentrum zu wohnen. Nicht zuletzt durch Home-Office, welches wegen Corona in den meisten Unternehmen durchgesetzt wurde, muss der Wohnort auch nicht nah an der Arbeitsstelle liegen.

Der Trend geht dazu, dass Menschen ihren Wohnort zunehmend flexibler wählen und häufig eine ruhige Lage für einen günstigen Preis vorziehen als eine zentrale Lage für etwas mehr Geld. Wer daher in das Marktsegment Immobilien investieren möchte, wird in diesen Wohnlagen nicht mit schwindender, sondern vielmehr mit zunehmender Nachfrage rechnen müssen. Birger Dehne hat bereits damals einen richtigen Riecher bewiesen und rät auch heute dazu, sich als Anleger nach lukrativen Chancen umzusehen und entsprechend zuzuschlagen.

Fazit

Birger Dehne hat der zunehmenden Gentrifizierung, sowie der immer schlechter werdenden Immobiliensituation entgegengewirkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmern hat er Weitsicht bewiesen und in Wohnanlagen in B-, C- und D-Lagen investiert. Diese hält er seit jeher so gut in Schuss, dass sie selbst nach 50 Jahren noch aussehen wie Neubauten. Damit setzt er einen Trend in eine angenehmere Situation für Vermieter gleichermaßen wie für Mieter. Während viele andere Immobilienunternehmen nur den eigenen Profit im Sinn haben und ganze Wohnanlagen regelrecht verkommen lassen, schafft Birger Dehne einen Lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum.