Reurbanisierung als Chance: Innovative Immobilienprojekte an prosperierenden Standorten

Die neuere Geschichte der bundesdeutschen Wohnungsnot ist eine, deren Umfang längst ganze Regalwände füllt – nicht nur, was die Gründe anbelangt, sondern auch die versuchten Lösungswege. Das Problem ist jedoch: Der urbane Raum – ganz gleich wo in Deutschland – zieht weiterhin Zuzügler fast schon magnetisch an; aus verschiedenen Gründen, von denen die Arbeitsplatzvielfalt nur einer ist. Die einzige langfristig wirksame Maßnahme ist es, viel mehr Wohnraum zu schaffen. Damit das jedoch in dem notwendigen Zeitrahmen gelingt, ist es nötig, tatsächlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen.

Preisbremsen und Co: Nur bedingt hilfreiches Stückwerk

In der jüngeren Vergangenheit wurden diverse Maßnahmen vorgeschlagen und ausprobiert, um dem Problem Herr zu werden. Darunter Mietpreisbremsen , ein verbrieftes Recht auf Wohnungstausch und der Vorschlag, große Wohnungsfirmen unter Zahlung eines marktüblichen Preises zu enteignen.

Der einzige Vorteil, den solche mehrheitlich politischen Maßnahmen anführen können, ist jedoch, dass sie den Staat vergleichsweise wenig kosten. Doch schon bei den Enteignungen gilt dies nicht mehr. Immerhin wäre es nötig, den bisherigen Eignern Millionen zu zahlen. Gelder, die hernach dem Kommunalsäckel fehlen, ohne dass jedoch eine einzige Wohnung mehr besteht.

Natürlich, die Mietpreise in ein kontrolliertes Flussbett zu lenken, ist ebenso sinnvoll, wie es die vielerorts praktizierten Verbote sind, Wohnraum nur zum Zwecke der (touristischen) Kurzzeitvermietung vorzuhalten. Allerdings wäre es falsch, darin Allheilmittel gegen Wohnraummangel und Mietpreisexplosionen zu sehen. Denn gegen den steten Strom an Menschen, die in eine Stadt ziehen möchten, haben diese Maßnahmen den Charakter des berühmten Tropfens auf dem heißen Stein.

Realistisch betrachtet haben wir es mit einem simplen (wenngleich großmaßstäblichen) Angebot-Nachfrage-Szenario zu tun:

Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot,

primär aus diesem Grund steigen die Preise,

politische Maßnahmen können zwar die Preisanstiege hemmen, ändern jedoch nichts daran, dass weiterhin mehr Nachfrage als Angebot besteht.

Die Reurbanisierung ist ein Trend, der in absehbarer Zeit nicht mehr abebben wird. Die einzige Maßnahme, um ihm zu begegnen ist es, schnellstmöglich mehr Wohnraum zu erschaffen. Und zwar in einem Tempo, welches nicht bloß dafür sorgt, dass der Druck nicht weiter ansteigt, sondern dass er sinkt.

Preisbremsen helfen nur gegen Preisanstiege, schaffen aber keinen neuen Wohnraum. Das kann nur Bauen – tatsächlich jedoch ggf. in Verbindung mit Bremsen Foto: Stock.adobe.com © blende11.photo

Ein Revival der Hauszinssteuer

Es liegt im Begriff der Reurbanisierung, dass es zuvor schon einmal eine Phase der Urbanisierung gab. Tatsächlich gab es diese auf dem Gebiet Deutschlands seit den Zeiten des Römischen Reichs mehrfach. Immer waren die Probleme gleich.

Besonders drängend war die Lage in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Bis 1923 hatte die junge Weimarer Republik mit einer gigantischen Hyperinflation zu kämpfen. Sie war mitverantwortlich dafür, dass Zigtausende ihr Heil in den Städten suchten – die schon durch die Urbanisierung seit der Reichgründung 1871 extrem angeschwollen waren.

Zwischen 1871 und 1910 war der Urbanisierungsgrad von 36 auf 60 Prozent angestiegen; der Anteil von Großstadtbewohnern von 4,8 auf 21,3 Prozent.

Nach dem Ersten Weltkrieg stieg dieser Anteil nochmals. Bis Anfang der 1930er waren fast 30 Prozent aller Deutschen Großstadtbewohner.

Seit etwa den 1990ern stiegen zudem die Zahlen derjenigen Menschen, die in Städten zwischen 20- und 100.000 Einwohnern wohnten, noch stärker an.

Für die Weimarer Republik war dies ein dramatisches Problem. Ihr selbst fehlte durch die Inflation Geld, gleichzeitig hatte die Einführung der neuen Reichsmark Millionen über Nacht entschuldet. In dieser Not versuchte man es ebenfalls mit einer Art Mietpreisbremse und, als diese nicht ausreichend griff, mit der sogenannten Hauszinssteuer.

Dabei handelte es sich um eine Steuer, durch die die junge Demokratie Wertzuwächse von Immobilien abschöpfen konnte. Zwar haben wir heute keine Hyperinflation, wohl aber ebenfalls dramatische Wertzuwächse. Damals wie heute könnte eine solche Steuer nicht zuletzt auch aus Sicht des DIW dafür sorgen, dass der Staat mehr Geld für sozialen Wohnungsbau hätte – und somit einen Schlüssel, um aus eigener Anstrengung mehr Wohnraum zu schaffen.

Konversion mit harter Hand

Das Bielefelder Ostmannturmviertel ist ein Beispiel für etwas, das es so in praktisch jeder Stadt Deutschlands gibt (oder in diesem speziellen Fall gab): Industriebrachen, ehemalige Militärareale und sonstige ungenutzten Flächen.

Dabei handelt es sich fast immer um Areale, die für städtische Verhältnisse weitläufig sind, gleichzeitig aber auch kaum eine wichtige Rolle als urbanes Naherholungsgebiet einnehmen – ungleich beispielsweise zu Parks.

Diese Gebiete schnellstmöglich – und ohne Rücksicht auf eventuelle „Industriekultur“ – zu bereinigen, ist für viele Städte ein scharfes Schwert. Denn:

Sie haben aktuell keinen Nutzwert. Sie gehören typischerweise schon zum Stadtgebiet. Es gibt es kaum (rationale) Gründe, die gegen eine Konversion sprechen. Abermals ungleich zu anderen Methoden, beispielsweise Nachverdichtung.

Konversion ist in vielen Städten die einzige Möglichkeit, noch nennenswertes Bauland freizumachen. Dies sollte allerdings auch großzügig genutzt werden – daran hapert es oftmals. Foto: Stock.adobe.com © Marem

Vereinfachte Finanzierungen

Bauen ist teuer. Derzeit so teuer, wie fast nie in der deutschen Geschichte. Bloß gibt es just deshalb viel Zurückhaltung bei Banken als traditionellen Geldgebern für solche Projekte. Darin findet sich auch ein wichtiger Grund, warum so viele städtische Wohngebäude nur von großen Gesellschaften errichtet und betrieben werden – vielen kleineren Akteuren fehlt es schlicht an finanzieller Schlagkraft.

Schon heute allerdings gibt es für attraktive Immobilienprojekte die Möglichkeit, andere Partner mit ins Boot zu nehmen – professionelle Investoren, welche als Kapitalgeber abseits des klassischen Kredits fungieren. Schon viele erfolgreiche Projekte wurden auf diese Weise zum Abschluss geführt. Hier bedarf es jedoch weniger staatlichem Vorgehen wie privaten unternehmerischem Mut, diese Angebote auch wahrzunehmen.

Allerdings heißt dies nicht, dass die öffentliche Hand sich zurückhalten könnte. Denn um das private Errichten von (vermietbarem) Wohnraum zu erleichtern, böten sich auch von dieser Seite aus Optionen an. Die bisherigen staatlichen Anreizprogramme, die sich etwa auf Förderdarlehen oder Tilgungsnachlässe stützen, sowie das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus zeigen, was möglich ist und wirkt.

Wünschenswert wäre es jedoch, dass derartige Programme deutlich forciert werden, bundeseinheitlich geregelt werden und keine Limitierungen haben, solange noch Wohnraummangel besteht.

Aufhebung der Höhenbegrenzung

Abgesehen von Frankfurt am Main sind sämtliche deutschen Städte ausnehmend flach bebaut. Der Grund dafür ist meistens, dass die Stadtväter sich sträuben, die historische Skyline zu stören – so gab es beispielsweise 2004 in München einen Volksentscheid, der Hochhäuser über 100 Meter Firsthöhe verbot. Obwohl der Entscheid befristet war, hatte er deutliche Auswirkungen, weil viele Planer seitdem gar nicht erst versuchen, höher zu projektieren.

Just dies ist jedoch eine schlichte Notwendigkeit: Städte können ihre Fläche nicht beliebig steigern. Auch ist es schon aus wohnqualitativer Sicht nicht zielstrebend, buchstäblich „jeden Quadratmeter“ zuzubauen. Und sowieso sind die Preise für Bauland derjenige Part, der jüngst den größten Teil der Kostenzuwächse ausmacht. Die einzige Möglichkeit ist deshalb die dritte Dimension.

Leider hapert es an dieser Erkenntnis jedoch nach wie vor in den Führungsetagen vieler Städte. In Berlin etwa, wo die Wohnungsnot besonders drängend ist, sind Alexander Tower (150 m) und der Estrel Tower (175 m) die derzeit einzigen Hochhausprojekte – und letzterer ist nicht einmal ein Wohnhaus.

Insbesondere weil sehr viele deutsche Städte sowieso nur im tatsächlichen alten Stadtkern eine wirklich historische Bebauung besitzen, während ringsherum spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg und seinen Bombenschäden modernere Gebäude errichtet wurden, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Widerstand gegen „Wohntürme“ abschmilzt – auch, was die Aufstockung bestehender Immobilien anbelangt.

Nicht in die Höhe zu bauen, ist eine Hemmung, die sich viele deutsche Stadtregierungen schlicht nicht mehr leisten können. Nur so kann mehr Wohnraum ohne mehr Flächenverbrauch erschaffen werden Foto: Stock.adobe.com © edb3_16

Reduzierung von Anforderungen

Wer Wohnraum errichten möchte, kann die nötigen Mittel besitzen, kann sogar die grundsätzlichen Baupläne bewilligt bekommen. Bis jedoch ein neues, bezugsfertiges Stadtwohngebäude besteht, vergeht aufgrund weiterer Regularien noch viel Zeit und wird das Projekt deutlich teurer, als es nötig wäre.

So fand das ifo-Institut durch eine mehrjährige Studie (Beobachtungszeitraum 2008 bis 2015) heraus, dass gestiegene energetische Anforderungen einen wesentlichen Anteil daran spielten. Zwar senken derartige Maßnahmen die Betriebskosten, erhöhen jedoch eben auch die nötigen Investitionssummen, wodurch Wohnungsbau unattraktiver wird.

Ähnlich erschweren auch spezifische Standortanforderungen die Projekte, das wiederum fand eine Studie der ARGE heraus:

„Weitere, qualitative Anforderungen für die Erstellung

von Wohngebäuden machen die Realisierung von bezahlbarem

Wohnraum kaum noch möglich bzw. erfordern eine wirksame

Regulierung der Kostentreiber.“

Hier wäre es wünschenswert, dass zumindest in Städten und explizit für (reinen) Wohnungsbau die bisherigen Anforderungen gesenkt werden – oder alternativ diese Teuerungsfaktoren staatlicherseits aufgefangen würden.

Zusammengefasst

Der Zuzug in die Städte wird sich in absehbarer Zeit nicht verlangsamen. Der Bau neuer Wohnungen in großer Zahl ist deshalb die einzig langfristig wirksame Maßnahme, um dieses Mehr an Einwohnern zu beherrschen und gleichzeitig die Mietkosten in einem beherrschbaren Rahmen zu halten.

Damit dies jedoch geht, sollte nicht nur der Staat bauen, sondern bemüht sein, privaten Bauherrn so viele Steine wie möglich aus dem Weg zu räumen.