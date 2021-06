Mit 15.678 Punkten war der Leitindex zunächst bis auf wenige Zähler an sein Rekordhoch vom Dienstag herangekommen, erreichte es aber nicht. Zuletzt notierte er mit 15.628,11 Punkten prozentual fast unverändert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kam am Freitag mit 33.468,98 Punkten kaum noch voran. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,1 Prozent.

Schwächster Dax-Wert waren die Aktien des Triebwerkherstellers MTU mit minus 1,7 Prozent. Vorne gewannen die Papiere des Pharma- und Spezialmaterialienkonzerns Merck KGaA 1,1 Prozent.

Bei weiter sinkenden Corona-Neuinfektionen erreichten CTS Eventim einen neuen Höchststand seit dem Krisencrash im Februar 2020. Zuletzt gewannen die Anteile des Event-Veranstalters und Tickethändlers an der MDax-Spitze 2,3 Prozent. Hochtief fielen hingegen als Schlusslicht um 3,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit November, nachdem Oddo BHF die Aktien des Baukonzerns abgestuft hatte.

Auto1 steigt zum 21. Juni aus dem Nebenwerteindex SDax in den MDax auf. Dies hatte die Deutsche Börse am Vorabend bekanntgegeben. Mit plus 2,3 Prozent stabilisierten sich die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers nun etwas. An den zwei vergangenen Tagen waren sie deutlich gefallen bis auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im Februar. Vor allem eine Aktien-Platzierung hatte den Kurs belastet.

