Düsseldorf (WB/jmg). So soll die Organspende künftig schneller über die Bühne gehen können: Seit Jahresbeginn können Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen über die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) NRW Fachärzte anfordern, wenn sie Unterstützung in der Diagnose des Hirnfunktionsausfalls benötigen.