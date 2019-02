Von Elmar Ries

In der US-amerikanischen Amund­sen-Scott-Station nahe des geografischen Südpols half sie bei der Suche nach hochenergetischen Elementarteilchen, den Neutrinos, und kümmerte sich zusätzlich um die Treibstoffversorgung der Station. »Dafür gab es ein paar zusätzliche Duschminuten«, sagte sie gestern in Münster mit einem Grinsen. Bei vier Minuten Duschzeit pro Woche war das ein kostbares Gut.

Minus 75 Grad Celcius

Leben und arbeiten in ei­ner unwirtlichen Gegend, Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt: Es gibt vermutlich keine Gegend der Erde, die einsamer ist als die Antarktis – und wenn man die Fotos sieht, die die junge Wissenschaftlerin wie beiläufig zeigt, auch keine, die schöner sein kann. Jeden Tag sei sie draußen gewesen, sagt die junge Frau. Weil die Natur so atemberaubend wie ruppig sein kann – mit Wintertemperaturen von knackigen minus 75 Grad Celsius.

Mitte November hat Busse die Eis-Wüste wieder verlassen und ist nach vier Wochen Urlaub in Neuseeland seit Weihnachten wieder in Münster. Worauf sie sich am meisten gefreut hat? »Die Familie, Freunde, frisches Obst und Gemüse.« Eigentlich sei sie Vegetarierin, erzählt sie weiter. Als solche sei sie in der Station mitunter schon auf eine harte Probe gestellt worden.

Grundlagenforschung in der Polarregion

Neutrinos suchen: Physikern wie Raffaela Busse treibt eine solche Aufgabe das Leuchten in die Augen. Der Laie versteht nur Bahnhof. Jedenfalls verfügen diese Teilchen über ex­trem wenig Masse und reagieren kaum mit anderer Materie. Energiearme gibt’s zuhauf, energiegeladene nur selten.

Auf genau die haben es die Wissenschaftler in der Polarregion aber abgesehen. In ei­nem riesigen Eislabor, dem »Icecube«, ei­nem Kubikkilometer großen, mit 5000 Sensoren gespickten Eiswürfel, versuchen die Forscher die Reaktion von Hochenergie-Neutrinos mit Eis-Bestandteilen zu registrieren. Wozu? Auf Einwort-Frage folgt Einwort-Antwort: »Grundlagenforschung.« 100 Rechner überwachen und steuern die 5000 Sensoren. Busse und ein Physiker-Kollege aus Dortmund waren für deren Betreuung und Wartung zuständig.

Station im Winter unerreichbar

Ein Jahr im Eis, eingesperrt mit 40 Kollegen in einer Forschungsstation, die in etwa so groß ist wie das Schloss in Münster. Wie das so ist? »Das Leben dort ist einfach – einfach großar­tig, weil man sich um viele Dinge nicht kümmern muss, die sonst im Alltag selbstverständlich sind wie beispielsweise Einkaufen«, sagt die junge Wissenschaftlerin, die in Münster am Institut für Kernphysik arbeitet. Das wissenschaftliche Personal hatte vor allem eines im Kopf – die Wissenschaft.

Wobei das im Wortsinn eingesperrte Leben natürlich auch seine Schattenseiten hat. »Ich hatte zum Beispiel immer Angst, dass meiner Familie womöglich etwas passiert, und ich komme hier nicht weg.« Im antarktischen Winter ist die Station unerreichbar im Eis eingeschlossen – und die Besatzung in ihr.

Schock der Realität

Der quasi ausgesperrte Alltag in der Antarktis machte ihr am Ende auch die Wiedereingliederung in Deutschland nicht ganz leicht. »Sich um alles kümmern zu müssen, das hat mich am Anfang überfordert«, sagt Busse. Der Schock der Realität.

Die Erfahrungen im ewigen Eis hätten sie aber auch verändert. Gelassener sei sie geworden, empathischer. »Man denkt anders über die Welt, wenn man dort unten gewesen ist.«

Derzeit promoviert Rafaela Busse – über die Icecube-Forschung. Was danach kommt, ist offen. Natürlich ginge sie gerne noch mal in die Antarktis.