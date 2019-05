Von Christian Althoff

Düsseldorf (WB). Der vom Aussterben bedrohte Feldhamster bekommt in NRW wieder eine Chance: 128 von Hand aufgezogene Tiere wurden Mittwoch in Pulheim ausgesetzt.

Nachdem die Nager noch in den 1980er Jahren als Plagegeister galten, die Feldfrüchte anfraßen, ging ihr Bestand immer weiter zurück. Heute stehen sie EU-weit unter Artenschutz. »In NRW gibt es nur noch wenige Exemplare. Sie sind vom Aussterben bedroht, und wir sind verpflichtet, sie zu retten«, sagt Wilhelm Deitermann vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ­(LANUV).

Als Gründe für den Rückgang des Bestands nennen Naturschützer mehr versiegelte Flächen, eine frühere Ernte des Wintergetreides, effizientere Erntemaschinen und die fehlende Stoppelruhe. Deitermann: »Die Tiere finden weniger Nahrung und haben nach den frühen Ernten kaum noch Deckung, um sich vor Greifvögeln, Katzen und Füchsen zu verstecken.«

Für jedes Tier ein Bau

Für das Projekt in Pulheim wurden einige Feldhamster gefangen, mit denen im Artenschutzzen­trum Metelen mehr als 100 Tiere herangezüchtet wurden. Zugleich wurden Bauern dafür gewonnen, in den nächsten Jahren insgesamt sieben Hektar nicht wie üblich zu bestellen. Die Landwirte ernten diese Felder erst sehr spät ab und lassen die Feldfrüchte liegen, bis sie im Folgejahr etwas Neues anbauen. So sollen die Hamster von Mai bis Oktober, wenn sie in den Winterschlaf gehen, genug zu Fressen finden. Der Ernteverlust wird den Bauern ersetzt.

Weil die gezüchteten 64 Weibchen und 64 Männchen nicht an die freie Natur gewöhnt sind, bekommen sie Starthilfe: Mitarbeiter der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft e.V. legten im Abstand von etwa 25 Metern für jedes Tier einen Bau an. Und zum Schutz vor Füchsen, Hunden und Katzen wurde ein Elektrozaun um die Felder gezogen. Die Tierschützer hoffen, dass die Feldhamster weitere Bauten graben und mit ihrem Nachwuchs auch andere Äcker besiedeln.

»Schäden überschaubar«

Die Tiere bevorzugen nicht zu feuchte Löss- und Lehmböden mit tiefem Grundwasserspiegel. Dort graben sie ihre weit verzweigten Bauten, deren Gänge etwa zehn Zentimeter Durchmesser haben. Im Sommer sind die Bauten etwa 50 Zentimeter unter der Erdoberfläche, im Winter in einer Tiefe von einem bis zu zwei Metern. Ab und zu wachen Hamster aus dem Winterschlaf auf und gehen in ihre Kotkammer.

Wilhelm Brüggemeier aus Enger, Vizepräsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes: »Wir haben nichts gegen Feldhamster. Allerdings sind Neuansiedlungen von Tieren immer mit Risiken verbunden.« Im Sauerland etwa hätten Wisente zu ganz erheblichen Schäden an Buchenwäldern geführt. »Solange sich die Hamsterpopulation in Grenzen hält, werden die Schäden auf den Äckern aber überschaubar bleiben.«