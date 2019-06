Von Hilmar Riemenschneider

Berlin/Münster (WB). Es war ein wenig wie bei der »Oscar«-Verleihung: »And the winner is . . .« am Freitagmorgen knallten in Münster und Aachen die Sektkorken: Die vom Bund mit 500 Millionen Euro ausgestattete Forschungsfertigung für Batteriezellen (FFB) soll in Münster entstehen.

Die Bewerbung aus NRW, die sowohl die Batterieforschung in Münster als auch die große Erfahrung der RWTH Aachen in Produktionstechnik vereint, stehe am meisten für das Thema Nachhaltigkeit, begründete Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ihre Entscheidung. Ausschlaggebend im Wettbewerb mit fünf weiteren Konzepten sei die Konzentration auf das Thema Recycling gewesen. »Mit Blick auf die ökologischen Aspekte rückt die grüne Batterie in greifbare Nähe«, sagte die Ministerin. Münster und Aachen nähmen dafür die gesamte Wertschöpfung in den Blick. Das Konzept aus NRW »berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus einer Batteriezelle«.

An die Spitze aufschließen

Dass Deutschland in der Batterieproduktion in die Spitze aufschließen müsse, ist für Karliczek eine existenzielle Frage: »Das schaffen wir nur, wenn wir die Exzellenz nach vorne tragen.« Bis 2022 soll die neue Forschungsfertigung in Münster entstehen. Die Forscher können ihre Arbeit aber bereits vorher aufnehmen, entsprechende Gebäude und Fabrikhallen stehen zur Verfügung. Zunächst sollen in Münster etwa 150 Forscherjobs entstehen. Mehr als 75 Unternehmen wollen die FFB für Tests nutzen.

Wie genau die 500 Millionen Euro für die Forschungsfertigung eingesetzt werden, solle jetzt im Detail besprochen werden, sagte Karliczek. Weitere 200 Millionen Euro steuert das Land bei. Die Ministerin kündigte zugleich an, dass auch die nicht berücksichtigten Standorte wie Ulm, Augsburg und Salzgitter mit zusätzlicher Förderung rechnen können.

Suche nach neuen Rohstoffen

Ein unter dem Aspekt Nachhaltigkeit wichtiges Element der NRW-Bewerbung ist die Erprobung eines sogenannten Netzboosters am Standort des Kohlekraftwerks in Ibbenbüren. Mit ausrangierten, aber noch funktionsfähigen Batteriezellen aus der Forschungsfertigung soll ein Stromspeicher entstehen, der bei absinkendem Ökostromanteil Versorgungslücken ausgleicht.

Als Herausforderung nannte Professor Martin Winter, Chef des Batterieforschungszentrums Meet in Münster, die Suche nach neuen Rohstoffen. »Wir müssen kobalt-frei werden«, sagte er mit Blick auf die prekären Produktionsbedingungen. Mit Nickel, Mangan und Eisen gebe es vielversprechende Alternativen.

Die Forschungsfertigung soll unter dem Dach der Fraunhofer-Gesellschaft aufgebaut werden. Partizipieren will auch die Delbrücker Voltabox AG, die Batteriespezialist für Elektromobilität ist.