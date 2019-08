Dieses Armband identifiziert K.o.-Tropfen. Foto: Xantus Dieses Armband identifiziert K.o.-Tropfen. Foto: Xantus

Wer im Bekanntenkreis oder sogar selbst einmal Erfahrungen mit K.o.-Tropfen gemacht hat, weiß, dass die ungewollte Einnahme der Drogen schlimme Folgen haben kann, selbst, wenn es nicht zu sexueller Gewalt kommt. Die Fälle aber, in denen Opfer mit den Substanzen wehrlos oder gar bewusstlos gemacht und missbraucht werden, häufen sich.

Das Tückische: Die Substanzen sind nur kurze Zeit nach der Einnahme nachweisbar und die Opfer haben häufig keine Erinnerungen mehr an Tat, Täter oder wie es zur Einnahme der Tropfen kam.

Das Gefährliche an den Tropfen ist vor allem, dass sie geruchs- und geschmacksneutral sind. Einmal im Getränk, merken die Opfer zunächst nichts davon, bis die Wirkung einsetzt. »Ich hatte selbst nie Kontakt zu K.o.-Tropfen, bis es in unserem Bekanntenkreis einen schlimmen Vorfall gab, der hat mich wach gerüttelt«, sagte Unternehmerin Kim Eisenmann dem WESTFALEN-BLATT.

Nachfrage riesig

Eine Bekannte sei bei einem Stadtfest betäubt worden, anschließend hätten mehrere Jungs »sehr unschöne Sachen« mit ihr gemacht. »Ich dachte immer, so etwas passiert auf großen Festivals aber doch nicht in einer Kleinstadt«, sagte Eisenmann. Nach diesem Vorfall hat die 25-jährige gemeinsam mit ihrem Freund ein spezielles Armband entwickelt. Wird der Tropfen eines Getränkes auf einen der darauf liegenden Testpunkte gegeben, verfärbt sich der Bereich. Eisenmanns Worten zufolge können Drinks so auf die bekanntesten K.-o.-Tropfen getestet werden.

Wie sicher die Vorgehensweise ist – auf dem Markt gibt es auch andere Schnelltests – ist umstritten. Denn der Test reagiert nur auf einige, nicht aber auf alle Substanzen, die für K.o.-Tropfen verwendet werden. Die Nachfrage nach dem Armband ist jedenfalls riesig: »Xantus Drinkchek« ist bereits im Onlineshop des Drogeriemarktes »dm« erhältlich – an diesem Wochenende werde das Produkt außerdem an alle Filialen in Deutschland ausgeliefert, sagte Eisenmann.

»dm«-Geschäftsführer Sebastian Bayer teilte dazu am Freitag mit, das Armband sei seit April online erhältlich: »Aufgrund der positiven Resonanz unserer Kunden haben wir uns dazu entschlossen, das Xantus Drinkcheck Armband als Zweier-Pack im Laufe des Augusts auch in unseren dm-Märkten anzubieten.«