Der japanische Wissenschaftler Akira Yoshino hält eine Rede während des Global Energy Prize 2013 auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an ihn, den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough und Stanley Whittingham (in Großbritannien geboren) für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Foto: dpa