Bielefeld/Essen (WB/ret/dpa). Auch wenn der Regen der vergangenen Wochen der Natur in NRW gut getan hat – die Böden sind nach wie vor viel zu trocken. Besonders dramatisch ist die Lage unter anderem in OWL, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt.

Die Bäume in den ostwestfälischen Wäldern haben Durst. Ein paar Regentage könnten das Niederschlagsdefizit durch die beiden extrem trockenen Sommer 2018 und 2019 nicht annähernd ausgleichen, erläutert Holger-Karsten Raguse, Leiter des Regionalforstamtes Ostwestfalen-Lippe. Wälder seien sehr langfristig reagierende Ökosysteme. »Wir haben in diesem Jahr beobachtet, dass insbesondere die Bestände von für OWL typischen Baumarten, wie der Buche, alarmierende Signale geben«, sagt Raguse. Diese reichten von »wir kommen gerade noch durch bis hin zu wir geben auf«.

Das Immunsystem der Wälder sei durch Stürme, Hitze und Borkenkäfer ohnehin geschwächt, mit den beiden vergangenen Sommern komme jetzt zusätzlicher Stress hinzu. Die Bäume könnten sich nur stärken und erholen, wenn das Wasser tief in den Boden vordringe und dort gespeichert würde. Um das Regendefizit des Grundwasserspiels auszugleichen, »müsste es bis Februar täglich durchregnen«, sagt Birgit Kaiser de Garcia, Sprecherin des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv). Viel vom Regen gelange zudem wegen großer Versiegelungsflächen in die Kanalisation oder Gewässer und komme gar nicht in den tiefen Bodenschichten an.

Nadelhölzer besonders bedroht

Die Feuchtigkeit habe zwar in der Natur sichtbare Veränderungen gebracht: Vielerorts sprössen wieder Pilze, sagte die Warburger Pilzsachverständige Nannette Sicke-Hemkes.

Der ausgiebige Regen der vergangenen Wochen hat die Bodenfeuchtigkeit allerdings nur an der Oberfläche steigen lassen – und das bislang auch nur kurzfristig. Klimaforscher rechnen für die Zukunft mit weiteren und längeren Dürrephasen. Dadurch veränderten sich die Wälder – auch in OWL, sagt Holger-Karsten Raguse. Wenn die Wälder heller und wärmer würden, habe das Folgen für Pflanzen- und Tierarten. »Wir geben uns die größte Mühe, unsere Wälder so dicht und bunt zu erhalten, wie sie sind«, sagt Raguse.

Dazu empfehle der NRW-Forstbetrieb den Waldbesitzern, sich breiter aufzustellen und verstärkt auf weniger trockenheitsempfindliche Baumarten, wie zum Beispiel die heimische Esskastanie, zu setzen. Auch Experimente mit nicht heimischen Arten kämen in Betracht, meint Raguse. Man dürfe allerdings nicht außer Acht lassen, dass die bisherige Nutzung von Nadelhölzern bestimmt sei – Baumarten, die von der Dürre besonders bedroht sind.