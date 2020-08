Woran kann man eine gebrochene Nase erkennen? - Symptome & Erste Hilfe

Gebrochene Nase — Symptome & Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der hervorstehenden Position im Gesicht und ihrer eher empfindlichen Struktur, ist die Nase besonders anfällig für Verletzungen. Gerade bei starker Krafteinwirkung von außen — etwa beim Sport, bei (Verkehrs-)Unfällen oder körperlichen Auseinandersetzungen — bricht sie vergleichsweise leicht. Woran kann man erkennen, dass die Nase gebrochen ist und was sind geeignete Maßnahmen zur ersten Hilfe?

Woran erkennt man eine gebrochene Nase?

Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche Arten von Nasenbrüchen zu unterscheiden: der offene und der geschlossene Bruch. Einfacher zu identifizieren ist ein offener Nasenbruch. Hierbei ist die Haut an der Nase aufgerissen, es ragen in der Regel Knochenstücke oder -splitter aus der Wunde und zudem tritt Blut aus. Handelt es sich um einen geschlossenen Nasenbruch, sind die Symptome etwas weniger offensichtlich. Zu den typischen Beschwerden gehören beispielsweise Nasenbluten ( hier mehr Tipps zum Thema Nasenbluten ), starke Schmerzen im Gesicht, Blutergüsse, großflächige Schwellungen und Formveränderungen.

Letztere können möglicherweise unter der Schwellung versteckt sein, sind in vielen Fällen jedoch bereits mit dem bloßen Auge auszumachen. Sie reichen von einer Schiefstellung der Nase, über Eindellungen bis hin zu Höckern auf dem Nasenrücken. Durch die Schwellung — die, genau wie die Blutergüsse, oftmals erst mehrere Stunden nach der Verletzung in Erscheinung tritt — ist häufig auch die Atmung und das Geruchsvermögen behindert. Nicht in jedem Fall kann eine gebrochene Nase also sofort erkannt werden.

Daher gilt: Wer den Verdacht hat, dass seine Nase gebrochen oder möglicherweise auch nur angebrochen ist, sollte nicht zögern und sich umgehend von einem Arzt (idealerweise ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt) untersuchen lassen. Dem Experten stehen verschiedene Untersuchungsmethoden (beispielsweise Röntgen oder Computer-Tomographie) zur Verfügung, um den Bruch zweifelsfrei feststellen zu können. Anschließend kann er gegebenenfalls eine geeignete Behandlung einleiten.

Mögliche Folgen eines unbehandelten Nasenbruch

Wurde bei der gebrochenen Nase zum Beispiel auch die Nasenscheidewand (trennt die beiden Nasenhöhlen) in Mitleidenschaft gezogen und verkrümmt (Septumdeviation), sind auch Symptome möglich, die erst einige Zeit später zu Problemen führen. Unter anderem ist dabei mit vermehrt auftretendem Schnarchen, Nasenbluten oder einer gesteigerten Infektanfälligkeit, etwa aufgrund einer schlechteren Belüftung, zu rechnen. Auf diese Weise sammeln sich Bakterien und Viren bei einer Nasenscheidewandverkrümmung leichter an und Infektionen der Nasennebenhöhlen oder des Mittelohrs sind in der Folge denkbar.

Wenn ein Nasenbruch nicht oder erst zu spät festgestellt wird, besteht das Risiko, dass bleibende Schäden verursacht werden können. Beispielsweise ist es möglich, dass eine dauerhaft verkrümmte oder schiefstehende Nase beziehungsweise andere Formveränderungen des Riechorgans zurückbleiben.

Erste Hilfe bei gebrochener Nase

Betroffene eines Nasenbruchs benötigen möglichst zeitnah eine medizinische Behandlung. Rufen Sie also schnellstmöglich den Notarzt. Bis dieser nach einem Unfall eingetroffen ist, vergeht mitunter einige Zeit. In dieser sind verschiedene Maßnahmen zur ersten Hilfe bei einer gebrochenen Nase notwendig und sinnvoll.

In seltenen und weniger gravierenden Fällen kann der Betroffene auch selbst zum Arzt gehen beziehungsweise dorthin gebracht werden. Handelt es sich um eine Person, die allein unterwegs ist, begleiten Sie sie oder sorgen alternativ dafür, dass sie stets in Begleitung ist. Verletzungen dieser Art verlangen dem Körper viel ab und schwächen ihn — oftmals treten in der Folge Probleme mit dem Kreislauf auf.

Bei starker Gewalteinwirkung (zum Beispiel einem Unfall) ist es zunächst wichtig, den Betroffenen zu beruhigen und so gut es geht einen möglichen — bei derartigen Verletzungen nicht seltenen — Schockzustand zu lindern. Dabei auftretende Symptome sind unter anderem Unruhe, Nervosität, Blässe, Frieren oder Zittern, schneller Puls, beschleunigte Atmung und eine Blaufärbung der Lippen. Nicht selten treten auch Teilnahmslosigkeit oder Ohnmacht auf. Eine Decke oder Kleidungstücke, die Sie dem Betroffenen über Rücken und Schultern legen können, sind dabei zum Beispiel gute Hilfsmittel. Ebenso ist es förderlich, ihn in eine stabile (Sitz- oder Liege-) Position zu bringen.

Liegt eine gebrochene Nase mit offenem Bruch vor, sollte die Wunde mit einer sterilen Auflage oder einem frischen Papiertaschentuch abgedeckt werden. So wird das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern in die Wunde vermieden. Bei einem geschlossenen Bruch hilft es hingegen, die Nase zu kühlen. Auf diese Weise werden Schwellung und Schmerzen reduziert. Verwenden Sie dazu bestenfalls ein Kühlpad oder Eis (eingeschlagen in einem Tuch). Alternativ eignen sich fürs Erste auch mit Wasser getränkte Kleidungsstücke.

Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Person mit der gebrochenen Nase seinen Kopf stets nach vorne neigt, um das austretende Blut aus der Nase abfließen zu lassen. So wird verhindert, dass es in den Rachen läuft und zu Übelkeit oder blutigem Erbrechen führt. Zudem unterstützt eine Kühlung des Nackens dabei, das Nasenbluten zu verringern oder zu stoppen.