Mit Migräne reisen: So geht’s!

So können Sie Migräne im Urlaub vermeiden

Hastig von der Arbeit nach Hause, die Koffer packen, nichts vergessen, an das denken und dies und jenes schnell noch zusammensuchen und dann auf Richtung Urlaub – was für die einen ein positiver Stress sein mag, ist für die anderen die Zielgerade zum nächsten Migräne-Anfall. Denn ein schneller Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung führt häufig zu den gefürchteten Attacken. Viele Migräne-Patienten möchten das Risiko eines erneuten Anfalls nicht eingehen und verzichten daher lieber auf ihren Urlaub. Doch das ist nicht notwendig. Denn es ist möglich, mit Migräne zu verreisen und die wohlverdiente Auszeit zu genießen – wenn Betroffene im Vorfeld auf einiges achten.

Reisen mit Migräne: Das sollten Sie beachten

Migräne ist nicht einfach nur ein bisschen Kopfweh. Es sind anfallsartige hämmernde Kopfschmerzen kombiniert mit Übelkeit und Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit sowie Wahrnehmungsstörungen. Ein nicht früh genug abgefangener Migräne-Anfall führt dazu, dass der oder die Betroffene meist komplett ausfällt. Dieses Wissen setzt Migräne-Patienten vor allem dann unter Druck, wenn klar ist, dass es ohne sie nicht geht. Umso wichtiger ist es für Betroffene von Migräne, das Verreisen gut zu planen, genügend Puffer sowie Pausen einzubauen und ein Akutmedikament zur Hand zu haben. In der Regel sind das sogenannte Triptane, deren Wirkweise im Migräne-Ratgeber ausführlich beschrieben ist.

Diese Dinge dürfen nicht fehlen, wenn Sie mit Migräne verreisen

Wer unter Migräne-Attacken leidet, hat in der Regel immer ein Akutmedikament bei sich. Besonders ratsam ist das aber in der „schönsten Zeit des Jahres“, denn häufig ist es vor Ort nicht mehr möglich, sich das entsprechende Arzneimittel zu besorgen. Kümmern Sie sich also bereits im Vorfeld um die notwendige Verschreibung. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, sofern die Reise den deutschsprachigen Raum verlässt oder Sie per Flugzeug verreisen, eine englische Bescheinigung des Arztes einzuholen, dass Sie dieses Medikament dringend bei sich tragen müssen. So können Sie auf einen Migräne-Anfall auch während der Reise sofort reagieren.

Neben den notwendigen Arzneimitteln, zu denen auch ein Medikament gegen Übelkeit gehört, gibt es ein paar weitere Helfer, die verhindern können, dass ein Migräne-Anfall auftritt oder diesen erträglicher machen. Dazu gehören unter anderem eine Schlafmaske, ein Kühlakku, Pfefferminzöl, eine Wärmflasche und auch Ohropax.

Verreisen mit Migräne: gute Planung hält die Anfälle in Schach

Um einen Migräne-Anfall im Urlaub zu vermeiden, gilt es vor allem, Stress zu reduzieren. Achten Sie daher darauf, dass bei Ein- und Ausreise in andere Länder nichts schiefgehen kann. Kontrollieren Sie vorher in aller Ruhe, welche Formalitäten notwendig sind und ob die Ausweisdokumente lang genug gültig sind. Buchen Sie bei Bahn-, Bus- oder Flugreisen so, dass Anschlussfahrten nicht zu knapp getimt sind und checken Sie, wenn möglich, bereits vorher ein. Auch die Wahl des Urlaubsortes kann entscheidend dafür sein, ob es im Urlaub zu Migräne kommt. Zu starke Klimaveränderungen, ein zu langer Flug oder zu viel Action bereits am ersten Tag können Auslöser für einen Migräne-Anfall im Urlaub sein.

Migräne-Trigger im Vorfeld des Urlaubs miteinplanen

Am besten geeignet für einen Urlaub ohne Migräne-Anfall ist eine entspannte und reizarme Umgebung. In Ruhe ankommen, den Urlaubsort gemächlich erkunden, genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, regelmäßig essen und auf allzu fremde Speisen fürs erste zu verzichten, kann sich positiv auf die Migräne auswirken. Genau so kann sich das Einhalten der gewohnten Schlafzeiten , zumindest in den ersten Tagen, und der Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und grellem Licht als hilfreich erweisen. Denn das sind typische Trigger, also Auslösefaktoren. Je besser Betroffene die eigenen Trigger kennen – und die können von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein – umso einfacher ist es, bereits vor der Buchung den Ort für den geplanten Urlaub auf mögliche Migräne-Auslöser abzuchecken. Entscheidende Fragen sind zum Beispiel auch: „Besteht eine Rückzugsmöglichkeit?“ oder „Lässt sich das Zimmer im Fall des Falles komplett abdunkeln?“

Wenn der Urlaub bereits mit Migräne beginnt

Halten Sie während Ihrer Reise immer genügend Getränke, frisches Obst und ein paar Energieriegel bereit und sorgen Sie dafür, dass Ihr Blutzuckerspiegel stets stabil bleibt. Häufige kleine Pausen, Atem- sowie Entspannungsübungen und etwas Bewegung zwischendurch helfen dabei, relaxt zu bleiben. Kündigt sich trotzdem beim Reisen ein Migräne-Anfall an – die meisten Betroffenen haben das im Gefühl – dann ist es sinnvoll, früh genug darauf zu reagieren und Medikamente so schnell wie möglich einzunehmen. Nur so lässt sich der Anfall oft noch insoweit begrenzen, dass Sie die Reise nicht abbrechen müssen und Ihren Urlaub trotz Migräne genießen können.