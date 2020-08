Auf der Spur des Menschen

Münster (WB). In der Hütte mit dem Strohdach hustet ein Kind. Vorwurfsvoll beinah. So leise, dass es während des Vortrags von Lisa Klepfer fast nicht zu hören ist. Immer wieder. Und so schnell wird es auch nicht damit aufhören. Das Husten ist Teil der neuen Sonderausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. „Wir hatten das Husten erst so eingestellt, dass es öfter zu hören war“, sagt Ausstellungsmacherin Lisa Klepfer, „aber das macht einen wahnsinnig“.

Von Stefan Werding