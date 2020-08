Kranke Haut – krankes Herz?

Wer an Schuppenflechte (medizinisch: Psoriasis ) leidet, muss oft einen regelrechten Leidensweg gehen, bis er durch eine individuell angepasste Therapie Linderung erfährt. Zwar reagiert unser Körper auch in vielen anderen Situationen mit Hautjucken , doch Psoriasis kann besonders quälen: Betroffene schildern das Juckgefühl als kaum auszuhalten. Als besonders problematisch erweist sich dazu die starke Bildung silbriger Hautschuppen. Viele Erkrankte schämen sich dafür, verbergen betroffene Körperstellen, meiden den Kontakt zu Mitmenschen. Bei einigen Patienten entwickelt sich in der Folge eine Depression.

Störungen in der Neubildung von Hautzellen

Ursache für dieses mehrschichtige Krankheitsbild ist eine Autoimmunerkrankung. Sie löst entzündliche Prozesse aus und führt zu einer deutlich beschleunigten Neubildung der Hautzellen. Normalerweise lösen sie sich kaum spürbar ab – bei Psoriatikern entstehen jedoch silbrige, juckende „Plaques“.

„Schuppenflechte ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung, die durch ein komplexes Zusammenspiel von Genen, Umweltfaktoren und dem angeborenen sowie erworbenen Immunsystem zustande kommt“, erklärt der Dermatologe Prof. Dr. Falk G. Bechara. Als Leitender Oberarzt und Leiter des Studienzentrums für inflammatorische Erkrankungen an der Uni-Hautklinik Bochum ist er Experte für das Thema Psoriasis in allen Erscheinungsformen und Ausprägungen .

Foto: Professor Falk Bechara - Uniklinik Bochum

Nicht nur die Haut ist betroffen

Der Experte weist darauf hin, dass Psoriasis als Ausprägung der dahinterstehenden Grunderkrankung verstanden werden muss. „Da es sich nicht nur um eine reine Hauterkrankung, sondern um eine entzündliche Systemerkrankung handelt“, so Prof. Bechara, „ist auch der Befall anderer Organe möglich. Bei der Schuppenflechte entzündet sich dabei meist zuerst die Haut. Unser Immunsystem ist aber nicht nur in der Haut, sondern im ganzen Körper aktiv, kann also auch an anderer Stelle überreagieren und Entzündungen hervorrufen.“

Und das kann lebensgefährlich werden. „Häufig sind Krankheitsbilder vorhanden, die unter dem Begriff Metabolisches Syndrom assoziiert sind: starkes Übergewicht (Adipositas), Bluthochdruck, erhöhter Blutzuckerspiegel und ein gestörter Fettstoffwechsel. Diese genannten vier Symptome beziehungsweise Krankheitsbilder können die Blutgefäße schädigen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Patienten mit einer schweren Psoriasis haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Das Metabolische Syndrom sollte bei Psoriasis-Patienten abgeklärt und, falls nötig, auch behandelt werden.“

Gezielt behandeln – aktiv vorbeugen

Psoriasis ist zwar chronisch, also unheilbar, doch verfügen die Fachärzte laut Prof. Bechara heute über eine breite Palette wirksamer Medikamente: „Wir verordnen natürlich je nach Schwere der Haut-Psoriasis das passende Medikament. Bei schweren Fällen von Psoriasis stehen uns seit einigen Jahren eine ganze Reihe von antientzündlich wirkenden sogenannten Biologika zur Verfügung. Hiermit sind wir oft in der Lage, die Plaques auf der Haut weitestgehend verschwinden zu lassen, sogar teils dauerhaft. Wir therapieren aber immer individualisierter, das heißt, der Patient bekommt das Biologikum verabreicht, das möglichst auch bei einer auftretenden Begleiterkrankung gut wirkt.“

Und was können Psoriatiker gegen das Metabolische Syndrom tun? „Lassen Sie neben dem Blutdruck auch regelmäßig Ihre Fettwerte im Blut und Ihren Blutzucker kontrollieren und diese bei Auffälligkeiten behandeln“, rät Prof. Bechara. „Überprüfen Sie Ihren Lebensstil: Verzichten Sie auf Nikotin und bauen Sie, wenn nötig, Übergewicht ab! Wichtig sind ausreichend Bewegung und gesunde, fettarme Ernährung.“

Ganzheitliches Krankheitsverständnis

Im Fall von Psoriasis gilt also als wichtiger Grundsatz: Die Krankheit lässt sich nicht isoliert auf die Haut betrachten. Im Rahmen einer patientenzentrierten Gesundheitsversorgung sollten alle Risikofaktoren überprüft und berücksichtigt werden, um eine effektive Behandlung und einen optimalen Therapieerfolg zu erzielen.