Hörgerät direkt beim HNO-Arzt bekommen?

Wie beim „klassischen Weg“ beginnt alles beim HNO-Arzt . Dieser führt einen Hörtest durch und stellt eine Diagnose. Braucht der Patient ein Hörgerät, folgen die Genehmigung durch die Krankasse und weitere Termine beim HNO-Arzt. Bei einer Besprechung berät der Arzt den Betroffenen und das Hörsystem wird über die Arztpraxis beim Hörgeräteakustiker bestellt. Dieser fertigt es nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten an. Nach Fertigstellung des Systems erfolgt ein weiterer Termin beim HNO-Arzt. Bei diesem Treffen wird das Hörgerät eingesetzt und der Arzt weist den Patienten in den Gebrauch ein. Eine vierwöchige Probezeit beginnt. Bei einem vierten Termin schauen Patient und Arzt, ob Anpassungen notwendig sind. Sollte dies der Fall sein, wird ein Hörgeräteakustiker online hinzugeschaltet. Dieser nimmt dann weitere Einstellungen am Gerät vor. Anschließend folgt eine abschließende Hörerfolgskontrolle.

Teilnehmende Ärzte

Obwohl der verkürzte Versorgungsweg eine zertifizierte und gesetzlich geregelte Kooperationsform ist, bieten nicht alle HNO-Ärzte diesen Service an. Auf www.hoer24.de , ist eine Suche nach teilnehmenden Ärzten möglich. Außerdem informiert die Seite über den verkürzten Versorgungsweg und weitere Themen rund um Hören, Hörprobleme und Hörgerät.

Vorteile des verkürzten Versorgungswegs

Die Vorteile des verkürzten Versorgungswegs liegen darin, dass es einen festen Ansprechpartner gibt: die HNO-Praxis. Gleichzeitig ist durch die Behandlung in der Praxis eine durchgehende medizinische Betreuung gesichert: Die Versorgung – egal ob es sich um die Versorgung mit einem ersten Hörgerät oder eine spätere Anpassung oder Ersetzung des Geräts handelt – finden unter medizinischer Aufsicht statt. Nachteile gibt es für den Patienten nicht. Anders als vielleicht erwartet, kann der Patient über den HNO-Arzt auf das gleiche Angebot an Hörgeräten zugreifen wie bei einem Hörgeräteakustiker. Im Vergleich zur Bestellung dort, sind die Hörsysteme beim HNO-Arzt meist etwas günstiger.

Die Kosten übernimmt die Krankenkasse

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen unterstützen den verkürzten Versorgungsweg, sodass für den Patienten keine Kosten anfallen. Auch für Privatversicherte ist die Versorgung über den HNO-Arzt machbar: Nach einem Kostenvoranschlag übernehmen die privaten Krankenversicherungen meist ebenfalls die Kosten für ein Hörgerät über den verkürzten Versorgungsweg.